Крупнейшие банки РФ сократили свою долю на аукционах ОФЗ в июне до 41% с 42,5% в мае

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в июне снизилась до 41% после роста в мае до 42,5% по сравнению с 36,3% в апреле, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля крупнейших банков, которая в августе и сентябре прошлого года находилась на минимуме 2025 года (29,1% и 28,6%), в октябре начала расти - сразу до 52,4%, в ноябре достигла 61%. В декабре произошло снижение спроса со стороны СЗКО - их доля на аукционах ОФЗ составила 54%, в январе снижение продолжилось, доля достигла 37%. Однако в феврале наблюдался рост до 40,3%, в марте же вновь произошло снижение до 37,8%.

НФО в рамках доверительного управления выкупили в июне 37,1% размещений по сравнению с 21,7% в мае (30,4% было в апреле, 33,6% - в марте, 28,8% - в феврале). За счет собственных средств НФО выкупили 9,1% размещений.

Доля прочих банков в прошлом месяце сократилась до 8,6% с 15,3% мае (18,1% было в апреле, 12,5% - в марте, 13,6% - в феврале, 28,7% - в январе).

Объем заимствований на аукционах в июне снизился: выручка от размещений ОФЗ-ПД составила 228 млрд рублей (426 млрд рублей было в мае, в апреле - 840 млрд рублей, в марте - 523 млрд рублей, в феврале - 701 млрд рублей). При этом было размещено 17,3% от квартального плана заимствований (1,5 трлн рублей по номиналу). С учетом размещений в предыдущие месяцы Минфин перевыполнил план на II квартал на 14,3%, что позволило не проводить аукцион по размещению ОФЗ в период повышенной волатильности, отмечается в докладе.

Среднедневной объем вторичных торгов ОФЗ в июне достиг исторического пика - 67,6 млрд руб. В мае этот показатель составлял 32,8 млрд руб. Отношение месячного объема торгов к объему ОФЗ в обращении стало максимальным за последние 3 года, достигнув 4,3%.

Крупнейшими нетто-продавцами за месяц на вторичном рынке остаются СЗКО, нарастившие объем продаж с 91,8 млрд руб. в мае до 105 млрд руб. в июне. С учетом небольшого объема покупок облигаций на аукционах крупнейшие банки перешли к совокупным нетто-продажам и продали на сумму 13,8 млрд руб. (в мае совершили нетто-покупки на 85,6 млрд руб.). Также продажи на вторичном рынке совершили НФО за счет собственных средств и нерезиденты из дружественных стран - на 49,9 млрд руб. и 23,5 млрд руб. соответственно, они купили на аукционах бумаги на 20,1 млрд руб. и 2 млрд руб.

Основной спрос на вторичном рынке ОФЗ предъявили НФО в рамках доверительного управления, выкупив ценных бумаг на 89,4 млрд руб. (в мае на 39,4 млрд руб.). Прочие банки тоже существенно нарастили нетто-покупки ОФЗ - с 7,9 млрд руб. в мае