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ЦБ отметил значительный рост оборота российского валютного рынка спот в июне

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Оборот российского валютного рынка спот в июне 2026 года значительно вырос, сообщил ЦБ РФ в традиционном "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном в среду.

Совокупный объем торгов вырос с 12,5 трлн руб. в мае до 16,8 трлн руб., максимума с декабря 2024 года. Это на 4,5 трлн руб. выше среднего значения за последние 12 месяцев.

Среднедневной объем торгов увеличился с 626 млрд руб. в мае до 799 млрд руб. в июне, что также стало максимальным значением этого показателя с ноября 2024 года.

Рост оборотов происходил на фоне увеличившейся волатильности валютного рынка, которая превысила средние показатели 12-месячного периода (5,3% по юаню и 5,2% по доллару). Диапазоны колебаний курсов в июне составили 9,3% по юаню и 9,5% по доллару, отмечает ЦБ.

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