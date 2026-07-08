ЦБ сообщил, что замещающие бонды и валютные депозиты показали наибольшую доходность в июне

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Самыми привлекательными инструментами российского рынка в прошлом месяце стали замещающие облигации и депозиты в иностранных валютах, сообщается в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.

В июне на фоне ослабления рубля они, по данным ЦБ, показали наибольшую полную доходность: для замещающих бондов она составила 10,1%, для валютных депозитов - от 7,3% до 9,6%. Также положительная доходность была отмечена у рублевых инструментов денежного рынка (от 1,1% до 1,2%) и корпоративных облигаций с рейтингами "A" и "BBB" (от 0,4% до 0,8%).

Доходность остальных инструментов российского рынка была отрицательной, констатирует ЦБ. Наибольшую отрицательную доходность демонстрировали акции химической, транспортной отраслей и ИТ (-16,2%, -13% и -13,7% соответственно), а также ОФЗ (-3,3%) и золото (-2,3%), снижающееся на протяжении последних 4 месяцев. Продолжили падение и криптовалюты (-12,9% за июнь).

С начала года наибольшую полную доходность демонстрировали корпоративные облигации (от 7,5% до 12,9%) и рублевые инструменты денежного рынка (от 7,4% до 8,0%). Наихудший результат с начала года был у акций металлургов (-26,8%), представителей сферы строительства (-25,0%) и ритейла (-22,2%). Также значительное снижение показали криптовалюты (-32,8%).

За последние 12 месяцев наибольшую полную доходность также показали корпоративные облигации (от 17,0% до 24,4%), рублевые инструменты денежного рынка (от 16,8% до 19,3%) и ОФЗ (10,5%). Помимо них, высокий результат за период был у золота (23,4%), несмотря на снижение его цены в марте-июне 2026 года, отмечается в обзоре.

Покупки розничных инвесторов на первичных и вторичных торгах корпоративными облигациями в июне достигли нового пика, составив 162 млрд руб. (из них 147 млрд руб. - рублевые бумаги). Вложения населения в корпоративные долговые бумаги в несколько раз превысили объем покупок на рынках ОФЗ и акций, пишет регулятор.

Крупнейшими нетто-покупателями корпоративных бондов в июне стали НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств. Суммарный объем их покупок на обоих рынках составил 495 млрд руб. (из них 346 млрд руб. пришлось на доверительное управление) - максимальный объем вложений с начала 2025 года.

Помимо них, значительную поддержку рынку оказали системно значимые кредитные организации. Несмотря на традиционные нетто-продажи на вторичном рынке (они составили 167 млрд руб.), с учетом крупных покупок на первичных биржевых торгах они остались нетто-покупателями ценных бумаг, приобретя облигации на 229 млрд руб., отмечает ЦБ.