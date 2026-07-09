Европейские фондовые индексы в среду упали на 1,2-2,7%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе на фоне усиления геополитической напряженности, спровоцировавшего скачок цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 1,61% - до 635,91 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,66%, германский DAX - 2,23%, французский CAC 40 - 2,18%, итальянский FTSE MIB - 1,22%, испанский IBEX 35 - 2,73%.

Контракты на нефть марок Brent и WTI в среду поднимались более чем на 7,5% после заявлений президента США Дональда Трампа об окончании перемирия с Ираном. Глава Белого дома также сказал, что не видит смысла в продолжении переговоров с Тегераном, и допустил возобновление ударов по Ирану в ближайшее время.

Подорожание энергоносителей может способствовать ускорению инфляции, повышая вероятность ужесточения политики центральными банками.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала испанская нефтегазовая Repsol (+5,1%). Акции других поставщиков нефти и нефтепродуктов также подорожали, в том числе Galp Energia - на 4,2%, Eni и Neste - на 3,7%, BP Plc, Var Energi и Orlen - на 3,5%, Equinor - на 3,1%, Shell - на 2,5%, TotalEnergies - на 2,3%.

Оборонные компании, напротив, сократили капитализацию: Renk Group - на 5,2%, Rheinmetall - на 4,8%, Hensoldt - на 2,8%, Babcock International - на 2,5%, Saab и BAE Systems - на 2,3%, Thales - на 1,6%, Leonardo - на 1%.

Заметно уменьшилась рыночная стоимость горнодобывающих Endeavour Mining (-7,1%), Antofagasta (-6,4%), Anglo American (-6,3%), Fresnillo (-5,6%), Rio Tinto (-4,9%) и BHP (-4,4%).

В минусе закрылись автопроизводители, включая Stellantis (-5,8%), Volkswagen (-4,5%), Renault (-4,1%), Mercedes-Benz (-4%), BMW AG (-3,5%) и Porsche (-2,4%).

Потери понесли авиаперевозчики Air France-KLM (-6,6%), Lufthansa (-6,5%), International Consolidated Airlines (-4,8%), Ryanair (-2,6%), EasyJet (-1,1%).

Бумаги строительной Vistry упали в цене на 7,1% после того, как компания сообщила, что ожидает доналогового убытка в размере 30 млн фунтов стерлингов ($40 млн) по итогам первого полугодия.

Котировки AstraZeneca опустились на 0,9% на новостях, что фармкомпания выплатит китайской Sino Biopharmaceutical до $1,9 млрд за права на препарат от хронических респираторных заболеваний.

Цена акций Commerzbank уменьшилась на 2,3%, UniCredit - на 2,9%. Ранее UniCredit объявил, что нарастил долю в германском банке до 47,6% по итогам оферты на покупку его акций.