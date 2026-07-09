Поиск

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в четверг, инвесторов беспокоит ситуация на Ближнем Востоке.

К 8:14 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (на 0,97%) до $78,78 за баррель. В среду Brent подорожала на $3,86 (на 5,20%), до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,71 (на 0,97%), до $74,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,08 (на 4,37%), до $73,52 за баррель - максимума с 22 июня.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics. США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе.

Президент США Дональд Трамп накануне на саммите НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.

Рост нефтяных котировок несколько сдерживают данные Минэнерго США о том, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 3 млн баррелей - до 411,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина за неделю уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 4,98 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,4 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 52 тыс. баррелей.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Физлица в июне сократили покупку валюты на 10,6%, до 135 млрд руб.

Запрет на экспорт дизптоплива для производителей будет действовать до 31 июля

Росстат сообщил о росте цен на бензин в РФ с 30 июня по 6 июля на 2,11%

Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ

 Президент поддержал идею организации сети мини-НПЗ в РФ

Нефть прибавила более 7%, цена Brent поднималась выше $80 за баррель

Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

 Путин заявил о большом запасе прочности энергосистемы на фоне атак Киева

Новак сообщил, что спрос на топливо вырос примерно на треть
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2986 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10410 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов