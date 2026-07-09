Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Продвижение торговых судов через Ормузский пролив почти полностью остановилось на второй подряд дня ударов США по Ирану, сообщает Bloomberg.

По его данным, среди крупных судов только один супертанкер, находящийся под санкциями США, был замечен выходящим через пролив из Персидского залива вместе с контейнеровозом под иранским флагом.

Накануне через Ормузский пролив в обоих направлениях прошло примерно 14 грузовых судов, добавило агентство, отметив, что это самый низкий показатель с момента подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании 16 июня.

В среднем за три недели с момента заключения временного соглашения между двумя странами через пролив проходило 34 судна, указывается в сообщении.