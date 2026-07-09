Узбекистан ведет переговоры с Air China о расширении маршрутной сети

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая китайская авиакомпания Air China планирует расширить географию полетов в Узбекистан, в частности, обсуждается запуск рейсов в Ферганскую область, сообщил госоператор узбекских аэропортов Uzbekistan Airports.

Руководство Uzbekistan Airports провело встречу с делегацией Air China.

"В Uzbekistan Airports подчеркнули готовность к дальнейшему развитию партнерства с Air China, направленного на расширение маршрутной сети, увеличение пассажиропотока и укрепление транспортной связанности между Узбекистаном и Китаем", - отмечается в сообщении.

В настоящее время единственным маршрутом в Узбекистан у Air China является Пекин - Ташкент - Пекин. В ходе переговоров стороны обсудили возможность увеличения частоты полетов по этому маршруту с трех до семи рейсов в неделю.