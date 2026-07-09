Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию снижением на 0,8%

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" возобновил снижение под давлением продавцов из-за усилившихся опасений паузы в смягчении ДКП Банка России после выхода данных Росстата об ускорении инфляции, геополитической напряженности из-за украинского конфликта, а также на фоне начавшей дешеветь нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $78 за баррель) и дивидендных отсечек в ряде крупных компаний.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2202,88 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% до 908,25 пункта. Среди индексных акций лидируют в снижении после отсечки на бирже годовых дивидендов бумаги "Мосбиржи" (-9,2%), "МТС" (-8,9%), "Роснефти" (-1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 июля, составляет 76,4026 рубля (+27,68 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,6%), "Полюса" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%).

Сбербанк (-0,3%) в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20,4% в годовом выражении, до 995,3 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 23%, говорится в пресс-релизе банка. В июне банк заработал 168,1 млрд рублей чистой прибыли (+17,0% г/г), рентабельность капитала составила 22,4%.

Подорожали акции "ММК" (+0,8%), "НЛМК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

По данным Росстата, инфляция с 30 июня по 6 июля составила 0,31% после 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,2% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня. Высокие темпы недельной инфляции, как и предыдущие две недели, во многом были обусловлены существенными темпами роста цен на бензин и дизельное топливо - на 2,1% на бензин (после 1,6% и 3,0% предыдущие две недели) и на 3,4% на ДТ (после 2,2% и 2,7%).

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 6 июля замедлилась до 5,61% с 6,01% на 29 июня (после 5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 6,2% с 6% на 29 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец июня Росстат опубликует 10 июля.

Американские военные поразили примерно 90 военных целей в ходе очередного раунда ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США CENTCOM. Целями ударов стали иранские системы ПВО, военно-морские объекты, склады и инфраструктура.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что очередные атаки США по территории страны не останутся без ответа, передает телеканал Press TV.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана. По его словам, в США "до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий".

Как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, индекс МосБиржи снова снижается на дивидендных "гэпах" и укреплении рубля.

Отдельно рынок продолжает следить за заявлениями президента США Дональда Трампа по Ирану. Накануне он заявил, что договоренности с Ираном фактически закончились после новой волны напряженности, и на этом фоне мировые рынки сразу отреагировали ростом стоимости нефти, однако без прямых перебоев с поставками и без угрозы Ормузскому проливу рост, скорее всего, останется ограниченным. Во время дневной торговой сессии индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2170-2225 пунктов, по нефти Brent ориентир $76,5-79,5 за баррель, считает Чернов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что выросшая нефть на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке сдерживает снижение российского рынка акций.

Есть большая вероятность, что какое-то время рынок "отстоится" в районе 2200 пунктов по индексу МосБиржи, а далее возобновит снижение. Драйверами для этого могут стать усиление атак на российскую инфраструктуру и снижение цен на нефть. В любом случае время для пополнения среднесрочных портфелей еще не пришло, считает Зацепин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций по-прежнему испытывает дефицит идей для устойчивого роста, но технически выглядит готовым продолжить отскок. В четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2160-2250 пунктов, а при отсутствии новостного негатива индекс может попытаться подрасти в район ближайшего сопротивления 2250 пунктов, считает аналитик.

В США накануне просели индексы акций и S&P 500 (-0,3%) и Dow Jones (-1,1%), но подрос Nasdaq (+0,2%). Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также изучали протокол июньского заседания Федеральной резервной системы.

Опубликованный протокол указал на усиление у некоторых руководителей американского ЦБ обеспокоенности высоким темпом роста цен в США. Несколько участников заседания отметили, что основания для повышения стоимости заимствований уже имеются, поскольку ценовое давление приобрело более широкий характер.

При этом при общем обсуждении возможных вариантов развития событий большинство руководителей допускали как сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню 2% и без ужесточения ДКП, так и сценарий, при котором она будет оставаться слишком высокой.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на 1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,2% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,1% в минувшем месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце увеличились на 4,1% в годовом выражении - максимальный подъем с июля 2022 года. Рост ускорился по сравнению с майскими 3,9% и совпал с консенсус-прогнозом.

На нефтяном рынке утром в четверг цены скорректировались вниз после роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4% до $77,67 за баррель (+5,2% в среду), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% до $73,21 за баррель (+4,4% накануне).

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, что усилило напряженность и дало почву для опасений в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока, пишет Trading Economics.

США заявили, что удары призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на американские военные базы в регионе. Президент США Дональд Трамп накануне в ходе саммита НАТО в Анкаре сказал, что считает перемирие закончившимся, и допустил возможность взятия Штатами под контроль иранского острова Харк, а также восстановления морской блокады страны.