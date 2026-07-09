Сбербанк в июне нарастил розничный кредитный портфель на 1,6%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне нарастил портфель розничных кредитов по РСБУ на 1,6%, корпоративный портфель увеличился на 0,9%, говорится в пресс-релизе банка.

"В июне совокупный кредитный портфель вырос на 0,6% в реальном выражении за счет повышенного спроса на льготную ипотеку по госпрограммам на фоне ожидаемых изменений её условий, в результате розничный кредитный портфель увеличился на 1,6% и достиг 19,8 трлн рублей", - сказал глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в релизе.

Розничный портфель с начала года вырос на 5,7% без учета секьюритизации потребительских кредитов. Всего в июне Сбер выдал физлицам 641 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 1,7% за месяц, или на 6,8% с начала года, до 13,2 трлн руб. За месяц банк выдал 346 млрд руб. ипотечных кредитов, что является максимальным результатом с декабря 2025 года. Рост был связан с повышенным спросом на льготную ипотеку по госпрограммам на фоне ожидаемых изменений во втором полугодии 2026 года, отмечает банк.

Портфель потребительских кредитов за месяц вырос на 1,6%, или на 2,6% с начала года, без учета секьюритизации, составив 3,3 трлн руб. В июне объём выдач потребкредитов составил 237 млрд руб.

Портфель кредитных карт в июне увеличился на 0,5% за месяц, или на 1,8% с начала года, до 2,5 трлн руб.

Портфель автокредитов вырос на 2,7% за месяц, или на 14,1% с начала года, и составил 0,8 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос на 2,1% с начала года без учета валютной переоценки, до 31,1 трлн руб. Корпоративным клиентам в июне было выдано кредитов на 2,1 трлн руб.

Доля просроченной задолженности за месяц не изменилась и составила 2,9%.

Средства физических лиц выросли на 0,7% за месяц (без учета валютной переоценки) и на 3,7% с начала года, до 34,2 трлн руб.

Средства юридических лиц за месяц снизились в реальном выражении на 0,9% в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью, отмечает банк.

С начала года средства юрлиц увеличились на 3% (без учета валютной переоценки) и составили 12,7 трлн руб.