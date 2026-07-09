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Пакистан начал срочно искать поставщиков СПГ на фоне перекрытия Ормузского пролива

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пакистан в экстренном порядке ищет источник закупок сжиженного природного газа (СПГ) после того, как США и Иран возобновили удары по объектам друг друга, из-за чего движение в Ормузском проливе фактически почти прекратилось, сообщает Bloomberg.

Государственная компания Pakistan LNG Limited объявила тендер на закупки СПГ, который могли бы поставить 15-16 июля.

Правительство страны одобрило такой шаг накануне после того, как доставку партии СПГ из Катара пришлось отменить, отмечает агентство. Из-за роста напряженности в регионе судно, перевозящее катарский СПГ, так и не смогло пройти Ормузский пролив.

Bloomberg напоминает, что Исламабад получает почти весь СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром. Однако конфликт на Ближнем Востоке привел к перебоям с поставками этого энергоресурса в Пакистан.

В последние две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта и Бахрейна.

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Иран Катар Бахрейн Пакистан США Pakistan LNG Limited
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