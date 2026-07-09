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Глава Роспотребнадзора пообещала продолжить работу по очищению рынку БАДов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что благодаря работе ведомства с продажи на интернет-площадках и маркетплейсах были сняты десятки тысяч БАДов, не соответствующих обязательным требованиям, рынок стал чище, эта работа будет продолжена.

"Вы же видите, что происходит: десятками тысяч снимаем с маркетплейсов, снимаем с разных интернет и электронных площадок. Мы чистим рынок, делаем это очень эффективно, и я уверена, что и вы видите, но точно абсолютно все сообщество видит, как меняется ситуация, как чище становится рынок не только оффлайн-торговли, но и онлайн", - сказал она журналистам на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"Мы будем продолжать свои усилия для того, чтобы вычистить весь рынок и сделать его совершенно легальным, прозрачным, безопасным. Все, что не промаркировано "Честным знаком" для БАДов сегодня - вне поля законной реализации этих товаров", - добавила Попова.

Анна Попова Роспотребнадзор
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