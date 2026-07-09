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Петербургская биржа ужесточила правила торгов сжиженными углеводородными газами

Петербургская биржа ужесточила правила торгов сжиженными углеводородными газами
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Петербургская биржа обновила правила торгов сжиженными углеводородными газами (СУГ), существенно изменив границы колебания цен и лимитировав число заявок при покупке, сообщается в документах площадки.

С 9 июля границы колебания цены СУГ установлены следующим образом: шаг роста - "плюс" 0,1%, шаг снижения - "минус" 10%. Ранее он составлял и в сторону увеличения, и в сторону понижения не более 20%.

Кроме того, площадка ввела лимиты для покупателей на количество заявок на торгах СУГ: теперь от одного участника допустима подача не более десяти заявок на покупку в объеме пяти лотов. Ограничения распространяются как на покупку на станции отправления, так и по инструменту ОТП РЖД.

Меры вводятся на фоне значительного роста биржевых цен на СУГ: с начала недели они увеличились в 1,5 раза - до 44,791 тыс. рублей за тонну (данные по национальному индексу). Исторический рекорд стоимости на бирже был установлен в июле 2021-го и составляет 50,975 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы оставались одним из немногих видов нефтепродуктов, торги которыми на Петербургской бирже оставались не подвержены жесткому регулированию. Еще в марте площадка ввела ограничения на торгах бензином и дизельным топливом, установив границы колебания цены на увеличение в 0,01%, на понижение - 10%. Также биржа с 6 июля ужесточила правила торгов бензином и дизтопливом производства Белоруссии, ограничив для них шаг роста цены в 0,01% (как для российских базисов).

Петербургская биржа
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