Нефть Brent подешевела до $76,93 за баррель

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются вечером в четверг, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 по московскому времени торгуются по $76,93 за баррель, на $1,09 (на 1,4%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Контракты на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $1,17 (на 1,59%), до $72,35 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена фьючерсов на Brent поднималась до $79,25 за баррель, на WTI - до $75,13 за баррель. В среду Brent подорожала на 5,2%, до максимальных с 19 июня $78,02 за баррель, WTI - на 4,37% - до $73,52 за баррель, максимума с 22 июня.

Американские военные в четверг подтвердили, что нанесли серию ударов по Ирану, отметив, что цель их действий заключалась в том, чтобы ослабить способность этой страны атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану продолжением обстрелов в случае новых подобных атак.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) позднее сообщил о нанесении ответных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе ставит под угрозу продолжение переговоров по завершению конфликта и восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Накануне глава Белого дома заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным и не видит смысла в продолжении диалога.

Рынок нефти отличается "высокой нервозностью" и остро реагирует на любые события, омрачающие перспективу урегулирования на Ближнем Востоке, отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

"Динамика цен, наблюдаемая последние несколько дней, явно свидетельствует о том, что рынок слишком расслабился в оценке рисков, связанных со сделкой, и слишком оптимистично оценивал сроки восстановления поставок", - говорится в аналитической записке ING.

Между тем эксперт KCM Trade Тим Уотерер допускает, что за периодом эскалации может последовать разрядка. "Вероятность того, что следующие шаги будут направлены на деэскалацию, препятствует существенному подъему цен на нефть", - написал он.

"Восстановление предложения, хотя и не полном объеме, реально, - считает директор по макроэкономическим исследованиям WisdomTree Аника Гупта. - Дипломатические контакты приостановлены, но не прекращены полностью". Ее базовый сценарий предполагает, что Brent будет торговаться в диапазоне $75-$85 за баррель в ближайший месяц.

Давление на котировки оказывают опубликованные в среду официальные данные о коммерческих запасах нефти в США. Резервы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.