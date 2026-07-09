Рост розничных кредитов в июне остался высоким, в том числа из-за опасений изменения условий семейной ипотеки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября 2026 года, темпы роста корпоративного кредитования замедлились, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

По итогам мая требования к населению выросли на 0,7% в сравнении с 0,3% месяцем ранее. Однако динамика, очищенная от влияния сезонного фактора, свидетельствует о более сдержанном росте требований в мае. Годовой прирост требований к населению в мае ускорился до 4,8% после 4,6% в апреле.

"В июне, по оперативным данным, розничная кредитная активность осталась высокой, в том числе в ипотечном сегменте из-за опасений изменения условий семейной ипотеки после октября 2026 года", - говорится в комментарии.

В мае темп роста требований к организациям хоть и несколько замедлился по сравнению с апрелем, но остался высоким и значительно превышал показатели первого квартала: по итогам месяца прирост составил 1,5% после 2% в апреле. Годовой темп прироста в мае ускорился до 11,8% после 11,1% месяцем ранее. По оперативным данным ЦБ, в июне темп роста требований к организациям замедлился.

Портфель рублевых средств населения в банках в мае немного сократился: на 0,6% после роста на 1,5% в апреле. Сокращение остатков наблюдалось в сегменте текущих счетов из-за сезонных трат в период праздников и для подготовки к отпуску, а также авансирования майских социальных выплат в апреле. Кроме того, наблюдался отток средств в сегменте краткосрочных депозитов, обусловленный в том числе продолжающимся снижением ставок по вкладам. При этом незначительно выросли вклады срочностью от 1 года. В июне, по оперативным данным, приток средств населения в банки возобновился, в основном на текущие счета.