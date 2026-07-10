Рынки акций Европы выросли в четверг, кроме британского

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги четверга в плюсе, исключением стал британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,78% - до 640,87 пункта.

Германский DAX прибавил 0,89%, французский CAC 40 - 0,9%, итальянский FTSE MIB - 1,09%, испанский IBEX 35 - 1,14%. Британский FTSE 100 потерял 0,16%.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где США и Иран вновь обменялись ударами. При этом движение судов через Ормузский пролив продолжается, хотя объемы перевозок все еще ниже обычных, пишет Trading Economics.

Цены на нефть демонстрируют высокую волатильность в четверг и к вечеру перешли к снижению после роста до максимумов с июня накануне, что несколько ослабило опасения относительно ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками.

Заметную поддержку рынкам оказало восстановление котировок чипмейкеров и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, после сообщений о том, что спрос на американские депозитарные расписки (ADR) южнокорейской SK Hynix Inc. превысил предложение более чем в семь раз.

Рыночная стоимость Siltronic увеличилась в четверг на 13,4%, STMicroelectronics - на 7,2%, Soitec - на 5,9%, BE Semiconductor Industries - на 5,6%, ASML Holding - на 4,8%, Infineon Technologies - на 4,3%, ASM International - на 4,2%.

Оптимизм, связанный с перспективами ИИ, перевесил обеспокоенность последствиями эскалации американо-иранского конфликта, отметила аналитик City Index Фиона Чинкотта. По ее словам, инвесторы также стали менее болезненно реагировать на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, и все больше рассматривают рост напряженности "как часть пути к достижению более широкого соглашения, который всегда является непростым".

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала биотехнологическая Qiagen. Компания, специализирующаяся на разработке лабораторного оборудования и реагентов для молекулярной диагностики, повысила капитализацию на 10,6% после сообщений СМИ о том, что ряд инвесткомпаний, включая EQT, Advent и KKR, проявили интерес к покупке ее акций.

Сильный подъем показали производители телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. (+9,6%) и Ericsson (+6,7%), а также горнодобывающие Anglo American (+5,8%), Antofagasta (+5,4%), Glencore (+4,2%) и Endeavour Mining (+4,1%).

Подорожали акции производителей товаров класса люкс, в том числе Hermes (+3,4%), Kering (+2,6%) и LVMH (+1,7%).

Стоимость бумаг германского производителя двигателей Deutz выросла на 6% на новостях о том, что он покупает производителя военной техники FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft за 1,6 млрд евро.

Тем временем фармацевтическая AstraZeneca сократила капитализацию на 6,2%. Компания стала лидером падения в британском FTSE 100 после неудачных испытаний ее препарата Wainua.

Рыночная стоимость швейцарской Barry Callebaut уменьшилась на 4,1%, несмотря на то, что крупнейший мировой поставщик шоколада в марте-мае увеличил продажи впервые за два года и улучшил прогноз для этого показателя на текущий фингод.

Значительные потери понесли оборонные подрядчики Hensoldt (-5,7%), Renk Group (-4,5%), BAE Systems (-4,5%), Rheinmetall (-4,3%), Saab (-3,8%), Thales (-3%), Babcock International (-2,5%) и Leonardo (-2,2%).

В минусе закрылись нефтегазовые компании, включая BP plc (-1,9%), Eni (-1,2%), Shell (-1,1%), TotalEnergies (-0,8%) и Equinor (-0,7%).

Подешевели акции германских автопроизводителей Daimler Truck (-1,3%), Volkswagen (-1,2%) и BMW AG (-0,6%).