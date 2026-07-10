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Узбекская Centrum Holding планирует IPO в Лондоне в ближайшие несколько лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Крупная частная узбекская логистическая группа Centrum Holding готовится к выходу на публичный рынок (IPO) в течение ближайших двух лет, в качестве основной площадки для размещения компания рассматривает Лондонскую фондовую биржу (LSE), заявил основатель и генеральный директор компании Абдулазиз Абдурахманов.

"Мы стремимся быть готовыми к IPO в течение ближайших одного-двух лет. Мы рассматриваем его прежде всего как возможность привлечь инвесторов, которые помогут нам масштабировать бизнес", - сказал Абдурахманов в интервью Bloomberg.

Centrum планирует расширить сеть мультимодальных грузовых терминалов вдоль Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), увеличить свой парк железнодорожных вагонов и грузовиков и развить паромные грузовые перевозки через Каспийское море.

Компания ожидает, что в 2026-2027 годах объем инвестиций превысит $100 млн, причем более половины этой суммы будет привлечено от финансовых учреждений и отраслевых партнеров.

По данным узбекских СМИ, в феврале американская инвестиционная компания Oppenheimer и Citibank подписали соглашение о сопровождении IPO Centrum Holding. Тогда представители Oppenheimer заявляли, что рассчитывают провести размещение с оценкой компании около $2 млрд и привлечь порядка $600 млн за счет продажи около 30% акций. Помимо подготовки к IPO, холдинг рассматривает выход на международный долговой рынок с дебютным выпуском еврооблигаций.

Centrum Holding основан в 2019 году как оператор грузовых авиаперевозок. Сейчас группа объединяет грузовую и пассажирскую авиакомпании, туристический бизнес, логистические центры, железнодорожный парк, терминалы и портовую инфраструктуру. По итогам 2025 года выручка холдинга достигла $1 млрд, а численность сотрудников - около 5 тыс. человек.

По данным компании, 63% выручки группы приходится на логистический бизнес (авиа- и наземные грузоперевозки), еще 30% - на пассажирские авиаперевозки. Остальные 7% формируют другие направления бизнеса.

Компания контролирует свыше 40% рынка авиагрузоперевозок Узбекистана и около 30% пассажирских авиаперевозок. В течение ближайшего года Centrum рассчитывает увеличить свою долю в пассажирском сегменте рынка до 50%.

Centrum Holding управляет крупнейшим в Узбекистане сухим портом площадью 46 гектаров и строит логистический комплекс площадью 83 гектара рядом с будущим международным аэропортом Ташкента. Компания уже является крупнейшим оператором контейнерных железнодорожных платформ в Узбекистане и намерена увеличить парк цистерн до 3 тыс. единиц, став крупнейшим игроком и в этом сегменте.

Узбекистан
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