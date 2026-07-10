Узбекистан и Белоруссия запустят семь совместных производств на $164 млн

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Узбекистан и Белоруссия договорились о реализации семи новых совместных проектов на $164 млн, сообщил узбекский вице-премьер Жамшид Ходжаев в соцсетях.

Он отметил, что стороны подписали план развития сотрудничества на 2026-2030 годы, предусматривающий увеличение взаимного товарооборота до $2 млрд, развитие промышленной кооперации и запуск новых совместных проектов. Документ был подписан на "полях" III Форума регионов двух стран.

"Сегодня наше партнёрство также опирается на растущую сеть совместных предприятий. В настоящее время насчитывается 360 таких предприятий: 250 компаний с белорусским капиталом, работающих в Узбекистане, и 110 компаний с узбекским капиталом, работающих в Беларуси. В ходе форума было подписано 14 межрегиональных документов. Также был сформирован портфель инвестиционных и торговых соглашений и утверждён график взаимных региональных визитов на 2026-2027 годы. Ещё одним практическим результатом форума стал запуск семи совместных проектов общей стоимостью 164 млн долларов США", - отметил Ходжаев.

По его словам, в Узбекистане новые проекты будут реализованы в Ташкентской, Андижанской и Ферганской областях. Они включают создание птицеводческого кластера, производственное предприятие в текстильной промышленности, предприятия по хранению и переработке плодоовощной продукции.

"Форум показал, что межрегиональное сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью выходит на более системный уровень. За цифрами стоят конкретные предприятия, проекты, регионы и новые возможности для промышленной кооперации", - добавил вице-премьер.