Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7% на старте торгов основной сессии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу продолжил наметившееся накануне снижение вслед за подешевевшей нефтью (фьючерс на Brent торгуется в районе $76 за баррель), а также на фоне геополитической напряженности из-за конфликта на Украине, рисков новых антироссийских санкций Запада и ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в условиях роста инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2172,02 пункта (-0,7%), индекс РТС - 901,14 пункта (-0,7%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции МКБ (-3,2%), Совкомбанка (-2,4%), МКПАО "Лента" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,9%), АФК "Система" (-1,6%), "ВК" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 75,93 руб. (-47,26 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,5% "префы"), "Хэдхантера" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Русала" (-1%), "Яндекса" (-1%), "ММК" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

Подорожали акции "ИКС 5" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%).

Европейские страны могут одобрить очередной, 21-й санкционный пакет в отношении России в начале следующей недели, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "21-й санкционный пакет, который должен быть одобрен в понедельник, ударит по российскому финансовому сектору и еще больше сократит доходы России от энергоресурсов", - сказал министр на пресс-конференции в Варшаве.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС работает над 21-м пакетом санкций в отношении России. По ее словам, Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний "потолок цен" на нефть РФ. Кроме того, фон дер Ляйен сообщала, что ЕС добавит десятки торговых судов в санкционные списки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг вечером, что Запад имитирует интерес к переговорам по украинскому урегулированию, перешел к открытым ультиматумам в адрес России.

"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, которые имитируют свою готовность к переговорам. Сейчас, как это было объявлено европейцами, (Запад) перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.

Он добавил, что Запад "лицемерно продолжает призывать к переговорному решению". "Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно", - указал министр.

Комментарии аналитиков

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, на рынке акций РФ сохраняется высокая волатильность, продажам способствует просевшая нефть и дальнейшее ухудшение ожиданий по динамике ключевой ставки ЦБ на фоне выхода статистики по недельной инфляции.

В пятницу ожидается движение индекса МосБиржи в широком диапазоне 2120-2250 пунктов. Однако, при сохранении высокой волатильности и факторов давления, снижение по итогам сессии может оказаться сдержанным, чему будет способствовать фиксация прибыли по коротким позициям в преддверии выходных. Взгляд на дальнейшую среднесрочную динамику рынка остается осторожным, есть риски продолжения снижения с ближайшей целью в районе 2000 пунктов. В сложившейся ситуации инвесторам стоит занять выжидательную позицию до момента появления признаков полноценного разворота на рынке, считает Зварич.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, основным негативным фактором в инфляционном давлении остается ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо, которое усиливает ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Дополнительное давление на рынок акций оказывают снижение цен на нефть, отсутствие значимых новостей по российско-украинскому урегулированию, а также продолжающийся сезон дивидендных отсечек. Впрочем, по мере поступления дивидендных выплат часть этих средств может вернуться на фондовый рынок, оказав локальную поддержку котировкам, считает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи не удержался на уровне локальной поддержки в районе 2180 пунктов, в зоне перепроданности по индикатору относительной силы RSI. В таких условиях открывается потенциал для продолжения снижения и обновления локальных минимумов, считает Вершинин.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что долгосрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, и спекулятивно лучше торговать по тренду, то есть "от шорта". Однако оставлять короткие позиции на выходные рискованно. США и Иран "любят" наносить удары в выходные, да еще и по ночам, когда рынки не торгуются. Поэтому в понедельник нефть Brent внезапно может оказаться дороже $80 за баррель. Из-за низкой ликвидности закрыть "шорты" в выходные по приемлемым ценам может не получиться, поэтому их лучше подсократить в пятницу. Возможно, это понимание приведет к некоторому отскоку рынка во второй половине дня, полагает Зацепин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,3% во главе с Nasdaq, трейдеры активно скупали акции чипмейкеров и других технологических компаний, заметно подешевевшие в начале недели.

Новости ряда представителей сектора, появившиеся 9 июля, поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron Technology объявила о пересмотре плана инвестиций в США: теперь компания намерена вложить свыше $250 млрд в страну до конца 2035 года, а не $200 млрд, как предполагалось год назад. Значительную часть средств она потратит на расширение производства чипов в Штатах на фоне стремительного роста спроса на них в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

В Азии в пятницу также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,4%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют слабость после снижения котировок накануне, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $76,12 за баррель (-0,3% и -2,2% в четверг), августовская цена фьючерса на WTI - $71,98 за баррель (-0,1% и -2% накануне).

Контракты на Brent могут завершить неделю подъемом примерно на 6%, на WTI - на 5%, отмечает Reuters.

США и Иран обменялись ударами после обстрела иранской стороной коммерческих судов в Ормузском проливе. Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что считает перемирие завершенным и не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном. Позднее он сказал журналистам, что после новых ударов США по Ирану представители этой страны звонили ему с просьбой заключить сделку.

Телеканал CNN накануне сообщил со ссылкой на американский источник, что переговорщики Вашингтона и Тегерана продолжают обсуждения технических вопросов, касающихся урегулирования конфликта. "США по-прежнему стремятся найти решение проблемы, и переговоры на экспертном уровне продолжаются", - заявил собеседник телеканала.