Денежная база в России выросла с 26 июня по 3 июля на 225,5 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 3 июля составил 21590,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 июня денежная база в России равнялась 21365,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.