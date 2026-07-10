Поиск

Денежная база в России выросла с 26 июня по 3 июля на 225,5 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 3 июля составил 21590,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 26 июня денежная база в России равнялась 21365,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,04%, или на 225,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

 МЭА чуть понизило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 году

Brent подорожала до $76,61 за баррель

 Brent подорожала до $76,61 за баррель

Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП

 Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% ВВП

Юникредит банк прекратит перевыпуск дебетовых карт и обслуживание неактивных карт

Петербургская биржа ужесточила правила торгов сжиженными углеводородными газами

 Петербургская биржа ужесточила правила торгов сжиженными углеводородными газами

В Ереване допустили, что влияние ограничений РФ на импорт армянских товаров составит около 2% ВВП

Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

 Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

 Bloomberg отметил почти полную остановку судоходства в Ормузском проливе

Brent подорожала до $78,78 за баррель на новостях с Ближнего Востока

Физлица в июне сократили покупку валюты на 10,6%, до 135 млрд руб.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10437 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3006 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 446 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов