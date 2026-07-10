МЭА сообщило об увеличении мировых поставок нефти в июне на 4,1 млн б/с

Более половины прироста обеспечили страны ОПЕК+, отметило агентство

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировое предложение нефти в июне увеличилось на 4,1 млн б/с и достигло 98,8 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Увеличение, главным образом, обусловлено возобновлением судоходства в Ормузском проливе после подписания рамочного соглашения о прекращении огня между Ираном и США. Более половины июньского прироста поставок - 2,5 млн б/с - обеспечили страны ОПЕК+, прежде всего, Саудовская Аравия и Кувейт. Еще 1,6 млн б/с - страны, не входящие в альянс. Половину из этого прироста обеспечил его бывший участник - Объединенные Арабские Эмираты. Также увеличились поставки из Канады и Норвегии после завершения техобслуживания на ряде месторождений.

Аналитики МЭА предполагают, что объемы транзита нефти через Ормузский пролив продолжат восстанавливаться. В связи с этим они понизили прогноз падения мировых поставок нефти на 2026 год на 210 тыс. б/с - с 3,9 млн б/с до 3,7 млн б/с, объем поставок ожидается на уровне 102,6 млн б/с (предыдущая оценка - 102,4 млн б/с).

В рамках актуального прогноза МЭА оценивает мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года в 103,6 млн б/с (предыдущий - 103,5 млн б/с), во втором - в 96,2 млн б/с (ранее - 95,6 млн б/с), в третьем - 103 млн б/с (ранее - 102,6 млн б/с), в четвертом - 107,5 млн б/с (ранее 107,7 млн б/с).

По оценке МЭА, добыча нефти странами ОПЕК+ в 2026 году снизится на 4,6 млн б/с и составит 42,2 млн б/с. Страны, не входящие в сделку, нарастят нефтепроизводство примерно на 910 тыс. б/с, до 60,4 млн б/с. Приостановка добычи в Катаре и ОАЭ будет компенсирована ее ростом в странах Северной и Южной Америки: США, Канаде, Бразилии, Гайане и Аргентине.

Оценка мировых поставок нефти на 2027 год - 110,1 млн б/с (предыдущая - 110,3 млн б/с). Таким образом, по мнению МЭА, прирост показателя к прогнозному уровню текущего года может составить почти 7,5 млн б/с (ранее - 8 млн б/с).

В следующем году, прогнозируют в МЭА, добыча в странах ОПЕК+ может вырасти на 5,3 млн б/с и достигнуть 47,7 млн б/с. Страны вне сделки увеличат производство на 2,2 млн б/с, до 62,6 млн б/с, прежде всего за счет прироста на 1,1 млн б/с в Катаре и ОАЭ за счет восстановления добычи. Также 0,94 млн б/с прибавит пятерка отмеченных выше американских стран-производителей нефти.