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СД "Полюса" "принял к сведению" рекомендацию менеджмента отказаться от дивидендов до 2030 г.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" "принял к сведению" рекомендацию менеджмента отказаться от дивидендов до 2030 года, сообщила компания, не раскрыв иных подробностей.

В среду "Полюс" сообщил, что менеджмент компании намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030 года. Основная аргументация - фокус на реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе проектов роста.

На новости о приостановке дивидендов акции "Полюса" на Мосбирже в среду упали на 26% и в четверг-пятницу продолжают снижение.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

Полюс
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