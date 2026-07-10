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Акционеры "Газпрома" подтвердили право на дивиденды и взыскивают в суде проценты

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Два физических лица - акционеры "Газпрома", чье владение ценными бумагами было структурировано через иностранные компании, в суде подтвердили право получения дивидендов и теперь взыскивают проценты по ним.

Сергей Харченко добился взыскания с ПАО "Газпром" невостребованных дивидендов на 6,608 млн руб. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил его иск в декабре 2025, а в июле решение подтверждено в апелляции. В апреле суд взыскал с эмитента также 1,358 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, и это решение сейчас проходит через апелляцию.

Леонид Харченко также взыскал с эмитента 4,848 млн рублей невостребованных дивидендов. Решение суда первой инстанции было в марте, оно подтверждено апелляцией в июле. В феврале этот акционер также подал иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

У Сергея и Леонида Харченко были договоры на оказание услуг по управлению портфелем активов с VTBC Asset Management International Limited (VTBCamil, Бейливик Гернси - владение Британской Короны). Сергей владеет 129,5 тыс. акций "Газпрома", Леонид - 95 тыс. штук.

Комиссия по финансовым услугам Бейливика Гернси 25 февраля 2022 года наложила на VTBCamil санкции и ввела внешнее управление. В сентябре 2022 года акционеры "Газпрома" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие в 51,03 руб. за акцию. Банки не смогли провести выплату дивидендов акционеру, так как VTBC не были предоставлены реквизиты; кроме того, у нее не было счетов типа "С" иностранного платежного агента.

Поскольку дивиденды истцов востребованы не были, они обратились к эмитенту акций с иском о взыскании невостребованных дивидендов. "Поскольку фактически VTBCamil было лишено возможности защищать интересы своих клиентов, именно клиенты самостоятельно могут воспользоваться правом на получение невостребованных дивидендов", - отмечается в решении суда.

Также сообщается, что акционеры подали заявление в депозитарий АО КБ "Ситибанк" на принудительный перевод учета прав на российские ценные бумаги со счета депо VTBCamil на свой счет. В 2023 году учет прав на российские ценные бумаги был принудительно переведен на счета депо владельцев в депозитарии Банка ВТБ (ПАО).

Газпром
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