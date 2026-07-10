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Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 15 июля будут нулевые

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт из РФ пшеницы, а также ячменя и кукурузы будут нулевыми с 15 июля, сообщил Минсельхоз в пятницу.

С 3 июля пошлина на пшеницу составляла 370,1 рубля за тонну. До этого с 22 апреля она была нулевой.

Пошлина на ячмень и кукурузу сохраняется нулевой с 15 апреля.

Ставки будут действовать по 21 июля включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $232,3 за тонну пшеницы ($239,4 за предыдущий период), $213,6 за тонну ячменя ($218,3), $230,5 за тонну кукурузы ($230,3).

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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