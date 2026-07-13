Поиск

Золото дешевеет на 1,4% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото и другие драгметаллы падают в понедельник более чем на 1% из-за очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Американские и иранские военные обменялись массированными ракетными и беспилотными ударами, при этом Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил о повторном закрытии Ормузского пролива.

Это вызвало существенное повышение нефтяных котировок, укрепив ожидания трейдеров, что центральные банки будут поднимать процентные ставки для борьбы с инфляцией.

"Любая вспышка насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото, - отмечает глава отдела институциональных рынков ABC Refinery Николас Фрэппелл.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре в 72%, тогда как на прошлой неделе она составляла около 63%, по данным CME FedWatch Tool.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex снизились на 1,4% - до $4058,6 за унцию.

Цена контрактов на серебро упала на 3,3% - до $57,975 за унцию. Платина подешевела на 1,4% - до $1596,8 за унцию.

Comex Персидский залив Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

 Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Ирак, США и Сирия планируют вновь запустить нефтепровод из Киркука в Банияс в обход Ормуза

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК

Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

 Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

 Индекс МосБиржи завершил неделю на новом минимуме с декабря 2022 года

Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,87%, годовая - до 6,02%

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 4,959 трлн рублей
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3068 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10489 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов