Золото дешевеет на 1,4% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото и другие драгметаллы падают в понедельник более чем на 1% из-за очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Американские и иранские военные обменялись массированными ракетными и беспилотными ударами, при этом Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил о повторном закрытии Ормузского пролива.

Это вызвало существенное повышение нефтяных котировок, укрепив ожидания трейдеров, что центральные банки будут поднимать процентные ставки для борьбы с инфляцией.

"Любая вспышка насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото, - отмечает глава отдела институциональных рынков ABC Refinery Николас Фрэппелл.

Трейдеры в настоящее время оценивают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре в 72%, тогда как на прошлой неделе она составляла около 63%, по данным CME FedWatch Tool.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex снизились на 1,4% - до $4058,6 за унцию.

Цена контрактов на серебро упала на 3,3% - до $57,975 за унцию. Платина подешевела на 1,4% - до $1596,8 за унцию.