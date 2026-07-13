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ОПЕК сохранила оценки роста поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК+ в 2026 и 2027 годах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году вырастет на 640 тысяч баррелей в сутки (б/с) к 2025 году - до 54,84 млн б/с, прогнозирует ОПЕК.

Оценка практически соответствует той, что была дана аналитиками в предыдущем отчете: была символически повышена на 10 тысяч б/с. Основными драйверами роста производства ЖУВ, по их мнению, станут Бразилия, США, Канада и Аргентина.

Прогноз роста добычи ЖУВ в Соединенных Штатах в 2026 году повышен на 90 тысяч б/с, до 240 тысяч б/с. Теперь в ОПЕК ожидают, что нефтепроизводство в США в 2026 году увеличится до 22,46 млн б/с. Прогноз роста добычи в стране на следующей год не изменился и составляет 30 тысяч б/с. С учетом корректировки оценки для текущего года в ОПЕК ожидают, что добыча в Соединенных Штатах в 2027 году достигнет 22,49 млн б/с.

Изменение оценки добычи в США было компенсирован повышением прогноза ее падения в странах Ближнего Востока, не входящих в ОПЕК+. Аналитики альянса ожидают, что производство в них снизится на 380 тысяч б/с, до 1,61 млн б/с (без учета ОАЭ - ИФ). Предыдущий прогноз предусматривал падение на 210 тысяч б/с, до 1,78 млн б/с.

В 2027 году прогнозируется увеличение добычи жидких углеводородов со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, на 620 тысяч б/с - до 55,45 млн б/с, что соответствует оценке прошлого месяца. Основными драйверами роста предложения в следующем году станут Катар, Бразилия, Канада и Аргентина.

ОПЕК ОАЭ
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