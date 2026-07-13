Поиск

Нигерия в июне увеличила добычу нефти до шестилетнего максимума

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нигерия в июне нарастила добычу нефти до 1,56 млн баррелей в сутки (б/с) - максимального уровня с апреля 2020 года, сообщила Комиссия по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC).

Таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 104%, превысив на 60 тысяч б/с разрешенный уровень в 1,5 млн б/с.

С учетом газового конденсата, на который ограничения альянса не распространяются, средний объем добычи жидких углеводородов в Нигерии составил 1,735 млн б/с по сравнению с 1,7 млн б/с в мае. Производство непосредственно конденсата в отчетном месяце составило 175 тыс. б/с.

"Статистика показывает, что добыча нефти в Нигерии идет по восходящей траектории: показатель (с учетом конденсата - ИФ) вырос с 1,483 млн б/с в феврале до 1,546 млн б/с в марте, затем до 1,663 млн б/с в апреле, затем до 1,7 млн б/с в мае и достиг 1,735 млн б/с в июне", - сообщила NUPRC.

Отмечается, что в июне пиковый уровень суточного производства ЖУВ достигал 1,89 млн б/с и не опускался ниже 1,57 млн б/с. По мнению ведомства, это отражает намерение Нигерии в ближайшей перспективе выйти на уровень добычи в 2 млн б/с.

Исторически квота Нигерии является самой высокой среди всех африканских участников ОПЕК+, однако из-за политической нестабильности нефтедобыча долгое время не достигала целевого уровня. В 2023 году на фоне отставания производства от квоты на 400-500 тысяч б/с министры ОПЕК+ на июньской встрече утвердили для страны новый разрешенный уровень в 1,38 млн б/с. Однако после месяцев дискуссий представителям Нигерии удалось убедить альянс повысить его до 1,5 млн б/с. Выйти на этот показатель стране удалось к концу 2024 года.

Нигерия ОПЕК NUPRC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель

Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

 Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

 РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

Нефть дорожает из-за эскалации на Ближнем Востоке, Brent у $78,6 за баррель

Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

 Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Ирак, США и Сирия планируют вновь запустить нефтепровод из Киркука в Банияс в обход Ормуза
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3075 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10495 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов