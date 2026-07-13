Нигерия в июне увеличила добычу нефти до шестилетнего максимума

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Нигерия в июне нарастила добычу нефти до 1,56 млн баррелей в сутки (б/с) - максимального уровня с апреля 2020 года, сообщила Комиссия по регулированию добычи нефти Нигерии (NUPRC).

Таким образом, страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 104%, превысив на 60 тысяч б/с разрешенный уровень в 1,5 млн б/с.

С учетом газового конденсата, на который ограничения альянса не распространяются, средний объем добычи жидких углеводородов в Нигерии составил 1,735 млн б/с по сравнению с 1,7 млн б/с в мае. Производство непосредственно конденсата в отчетном месяце составило 175 тыс. б/с.

"Статистика показывает, что добыча нефти в Нигерии идет по восходящей траектории: показатель (с учетом конденсата - ИФ) вырос с 1,483 млн б/с в феврале до 1,546 млн б/с в марте, затем до 1,663 млн б/с в апреле, затем до 1,7 млн б/с в мае и достиг 1,735 млн б/с в июне", - сообщила NUPRC.

Отмечается, что в июне пиковый уровень суточного производства ЖУВ достигал 1,89 млн б/с и не опускался ниже 1,57 млн б/с. По мнению ведомства, это отражает намерение Нигерии в ближайшей перспективе выйти на уровень добычи в 2 млн б/с.

Исторически квота Нигерии является самой высокой среди всех африканских участников ОПЕК+, однако из-за политической нестабильности нефтедобыча долгое время не достигала целевого уровня. В 2023 году на фоне отставания производства от квоты на 400-500 тысяч б/с министры ОПЕК+ на июньской встрече утвердили для страны новый разрешенный уровень в 1,38 млн б/с. Однако после месяцев дискуссий представителям Нигерии удалось убедить альянс повысить его до 1,5 млн б/с. Выйти на этот показатель стране удалось к концу 2024 года.