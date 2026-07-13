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Индексы МосБиржи и РТС начали неделю с коррекционного роста

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с коррекционного роста вслед за подорожавшей нефтью (фьючерс на Brent торгуется дороже $79,6 за баррель) из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором оставались опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики Банка России в свете статданных об ускорении инфляции.

Индекс МосБиржи завершил день ростом выше 2160 пунктов, при этом в ходе торгов индикатор протестировал рубеж 2200 пунктов.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 2164,42 пункта, индекс РТС вырос на 0,9% до 889,88 пункта. Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции банка "Санкт-Петербург" (+6,9%), "Роснефти" (+4%), "НОВАТЭКа" (+3,7%), "Татнефти" (+3,4%), "ЦИАН" (+3,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 июля, составил 76,6213 рубля (-4,34 копейки).

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