Европейские рынки акций выросли, кроме испанского IBEX 35

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, исключениями стали испанский индекс IBEX 35 и общеевропейский Stoxx Europe 600.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,01% - до 641,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,01%, германский DAX - 0,19%, французский CAC 40 - 0,31%, итальянский FTSE MIB - 0,37%. Тем временем испанский IBEX 35 потерял 0,25%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал объекты на военных базах США в регионе.

Тем временем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Эти события спровоцировали скачок цен на нефть и рост акций нефтяных гигантов, включая Shell (на 2,3%), TotalEnergies (на 3%), Eni (на 3,9%), BP plc (на 4,6%) и Equinor (на 4,9%).

Полупроводниковый сектор, напротив, упал вслед за рекордным обвалом акций SK Hynix на торгах в Южной Корее. Рыночная стоимость ASML Holding N.V. уменьшилась на 1,8%, ASM International - на 2,3%, Infineon Technologies - на 2,9%, BE Semiconductor Industries - на 3,3%.

Бумаги Stellantis подорожали на 2% на данных о росте поставок автоконцерна во втором квартале на 10% - до 1,6 млн машин.

Volkswagen увеличил капитализацию на 0,7% после слов главы компании Оливера Блюме о необходимости в сокращении дополнительно до 50 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реорганизации, направленной на снижение расходов автоконцерна.

Цена бумаг Akzo Nobel выросла на 0,1% после того, как нидерландская компания назвала предложение японской Nippon Paint о покупке ее подразделения по производству декоративных красок за 7,5 млрд евро существенно недооценивающим стоимость этого бизнеса.

Химкомпания BASF увеличила рыночную стоимость на 2,7% после новостей о ликвидации субботней утечки азотной кислоты на ее основном предприятии в ФРГ.

Капитализация Watches of Switzerland Group Plc повысилась на 4,2% на слухах, что британская сеть магазинов часов ведет переговоры о продаже компании с неназванными покупателями. В рамках потенциальной сделки она может быть оценена более чем в 1,6 млрд фунтов ($2,15 млрд).

Между тем опрошенные Bloomberg аналитики ухудшили прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году до 0,5% с ожидавшихся месяцем ранее 0,7%. Респонденты агентства по-прежнему предполагают, что экономика валютного блока в 2027 году увеличится на 1,2%, но понизили оценку на 2028 год до 1,3% с 1,4%.