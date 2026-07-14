Поиск

Европейские рынки акций выросли, кроме испанского IBEX 35

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, исключениями стали испанский индекс IBEX 35 и общеевропейский Stoxx Europe 600.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,01% - до 641,01 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,01%, германский DAX - 0,19%, французский CAC 40 - 0,31%, итальянский FTSE MIB - 0,37%. Тем временем испанский IBEX 35 потерял 0,25%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал объекты на военных базах США в регионе.

Тем временем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Эти события спровоцировали скачок цен на нефть и рост акций нефтяных гигантов, включая Shell (на 2,3%), TotalEnergies (на 3%), Eni (на 3,9%), BP plc (на 4,6%) и Equinor (на 4,9%).

Полупроводниковый сектор, напротив, упал вслед за рекордным обвалом акций SK Hynix на торгах в Южной Корее. Рыночная стоимость ASML Holding N.V. уменьшилась на 1,8%, ASM International - на 2,3%, Infineon Technologies - на 2,9%, BE Semiconductor Industries - на 3,3%.

Бумаги Stellantis подорожали на 2% на данных о росте поставок автоконцерна во втором квартале на 10% - до 1,6 млн машин.

Volkswagen увеличил капитализацию на 0,7% после слов главы компании Оливера Блюме о необходимости в сокращении дополнительно до 50 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реорганизации, направленной на снижение расходов автоконцерна.

Цена бумаг Akzo Nobel выросла на 0,1% после того, как нидерландская компания назвала предложение японской Nippon Paint о покупке ее подразделения по производству декоративных красок за 7,5 млрд евро существенно недооценивающим стоимость этого бизнеса.

Химкомпания BASF увеличила рыночную стоимость на 2,7% после новостей о ликвидации субботней утечки азотной кислоты на ее основном предприятии в ФРГ.

Капитализация Watches of Switzerland Group Plc повысилась на 4,2% на слухах, что британская сеть магазинов часов ведет переговоры о продаже компании с неназванными покупателями. В рамках потенциальной сделки она может быть оценена более чем в 1,6 млрд фунтов ($2,15 млрд).

Между тем опрошенные Bloomberg аналитики ухудшили прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 году до 0,5% с ожидавшихся месяцем ранее 0,7%. Респонденты агентства по-прежнему предполагают, что экономика валютного блока в 2027 году увеличится на 1,2%, но понизили оценку на 2028 год до 1,3% с 1,4%.

CAC 40 DAX FTSE 100 FTSE MIB IBEX 35
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии

Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель

Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

 Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

 РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3104 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10503 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов