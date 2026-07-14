Китай в июне увеличил экспорт на 27%, импорт - на 36%, до рекордов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом выражении и достиг $412,39 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ).

Импорт подскочил на 36% - до $286,76 млрд.

Рост первого показателя был максимальным с начала текущего года, второго - с июня 2021 года. В обоих случаях был зафиксирован исторический максимум по объему.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 18,2%, импорта - на 24%, по данным Trading Economics.

Экспорт в Японию в прошлом месяце вырос на 6,9%, в Южную Корею - на 42,6%, в США - на 13,9%, в Австралию - на 29,8%, в государства АСЕАН - на 34,6%, в страны Европейского союза - на 18,5%.

Импорт из Японии увеличился на 33,9%, из Южной Кореи - на 85%, из Австралии - на 65,8%, из АСЕАН - на 26,8%, из ЕС - на 9,2%, из США - на 25,9%.

Импорт угля повысился на 29%, природного газа - на 3,7%, тогда как нефти - упал на 41,3% (до минимума почти за десятилетие). Также Китай нарастил зарубежные закупки сои на 10,5%, железной руды - на 6,4%, стали - на 6,6%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в июне составило $125,625 млрд по сравнению со $113,89 млрд за аналогичный период 2025 года, по данным ГТУ.

В первом полугодии профицит составил $575,98 млрд против $586 млрд годом ранее. При этом экспорт вырос на 17,6% - до $2,12 трлн, импорт - на 26,6%, до $1,55 трлн.