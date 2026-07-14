Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за взлетом котировок нефти

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне активно дорожающей нефти.

За первую минуту торгов юань подешевел на 4 копейки, до 11,2885 рубля. При этом юань оказался на 0,4 копейки дешевле уровня действующего официального курса.

"В понедельник, на фоне неуверенности инвесторов в стабильности роста цен на нефть, рубль не смог перейти к укреплению. Так, к окончанию сессии юань прибавил 0,1%, закончив торги чуть выше 11,3 рубля. После закрытия валютной секции нефть продолжила рост, прибавив по итогам дня более 10%, что сегодня окажет существенную поддержку национальной валюте, способствуя ее укреплению. Так в ходе сессии ожидаем отступления юаня и доллара в нижние половины диапазонов 11-11,5 рублей и 75-80 рублей соответственно. При этом в случае дальнейшего роста цен на нефть усилятся риски отступления иностранных валют до конца месяца под нижние границы данных диапазонов. Такой динамике также будут способствовать повышенные налоговые отчисления со стороны экспортеров в связи с выплатами квартального НДД, что будет стимулировать дополнительные продажи валюты с их стороны", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Нефть продолжает дорожать после резкого скачка цен накануне на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник нефть Brent подорожала на 9,59%, WTI - на 9,42%.

К 10:06 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,4% до $85,29 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,51%, до $80,08 за баррель.

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 по Москве вторника.

CENTCOM также сообщил, что Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану в ночь на вторник.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь заявил о нанесении ударов по объектам американской базы в ответ на атаки. Также стало известно, что два принадлежащих ОАЭ нефтетанкера подверглись иранским ударам, судам был причинен значительный материальный ущерб.