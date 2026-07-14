Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник сохранил восходящий коррекционный импульс начала недели на фоне раллирующей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $85,5 за баррель) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возобновления Штатами морской блокады Ирана; сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2181,75 пункта (+0,8%), индекс РТС - 897,01 пункта (+0,8%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "Роснефти" (+3,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "ФосАгро" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Русала" (+2%), при этом упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мосэнерго" (-12,2%, до 1,595 рубля; выплаты 0,2717 рубля на бумагу) и MDMG (-2%, до 1183 рубля; выплаты - 47 руб.).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 июля, составляет 76,6213 руб. (-4,34 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

Подешевели акции "ВК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на вторник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В ходе пятичасовой операции американские силы успешно нанесли удары по военным целям по всему Ирану, включая (города - ИФ) Бушир, Чехбехар, Джаск, Конарек, (остров - ИФ) Абу-Муса и (порт - ИФ) Бендер-Аббас, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что "силы CENTCOM использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных установок, а также морских объектов".

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки против исламской республики, передает телеканал Press TV.

"Военно-морские силы КСИР нанесли удары по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи и жилым комплексам для американского персонала на базе Джуффаир в Бахрейне", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель нынешних ударов по Ирану - уничтожить военные возможности этой страны в районе Ормузского пролива. "Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль.

При этом он заявил, что по-прежнему считает возможным заключение соглашения по спорным вопросам с Ираном.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, рынок акций в начале недели вновь предпринял попытку восстановления после сильнейшей перепроданности последних недель, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2200 пунктов. Одним из драйверов стало очередное обострение конфликта между США и Ираном вокруг Ормузского пролива: новый обмен ударами и резкое сокращение судоходства усилили опасения по поводу возможных перебоев с поставками энергоносителей.

Сдерживающим для покупателей фактором остается ускорение инфляции в РФ. В июне потребительские цены выросли на 0,87% после 0,17% в мае, а годовая инфляция ускорилась с 5,31% до 6,02%, немного превысив ожидания. Такая статистика повышает вероятность того, что на заседании 24 июля Банк России приостановит цикл снижения ключевой ставки.

В ближайшие дни повышенная волатильность, вероятно, сохранится. Главными ориентирами для инвесторов останутся новости из Ормузского пролива, динамика нефтяных цен, дальнейшие санкционные решения Запада и ожидания заседания Банка России. Пока индекс МосБиржи остается в диапазоне 2100-2200 пунктов, текущее движение следует рассматривать как технический отскок после сильной перепроданности, а не как начало полноценного разворота рынка.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает движение в рамках нисходящего тренда: после пробоя поддержки 2300 пунктов следующей целью выступает уровень 2100 пунктов, к которому рынок, вероятно, подойдет к концу текущей недели. В понедельник, 20 июля, дивидендный "гэп" в акциях Сбербанка может спровоцировать технический пробой этой отметки и кратковременное обновление минимумов. При этом базовым сценарием можно считать ложный прокол 2100 пунктов с последующим откупом: экстремальная перепроданность рынка и завершение крупной дивидендной отсечки могут сформировать локальное "дно" и запустить восстановительное движение уже 20 июля, полагает Лозовой.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что индекс МосБиржи продолжит движение вслед за нефтью. Текущая фаза конфликта между Ираном и США может затянуться, однако большинство трейдеров все-таки верят в достижение очередного перемирия, иначе котировки Brent зашкалили бы за $100 за баррель, считает аналитик.

Поскольку ни из США, ни из Ирана не слышно о готовности сесть за стол переговоров, акции "Роснефти" могут еще подрасти, но нужно быть готовым мгновенно фиксировать спекулятивную прибыль при развороте нефти вниз, отмечает Зацепин. Акции "НОВАТЭКа" получили поддержку покупателей на информации о росте покупок его СПГ странами ЕС. Бумага выглядит сильно, но инвестиционно ее подбирать рано, как и весь рынок, полагает эксперт.

"В целом, мы по-прежнему не видим причин для окончания затянувшегося нисходящего тренда и разворота рынка вверх. Кроме европейских санкций, может быть усилено давление на РФ из США - по информации СМИ, Трамп готов ввести повышенные пошлины на товары из стран, покупающих российскую нефть. Кроме того, консенсус рынка смещается в сторону ожиданий, что ЦБ в июле не будет повышать ключевую ставку", - отмечает Зацепин.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также полагает, что причиной роста рынка утром во вторник, как и накануне, стал возобновившийся рост мировых цен на нефть. Президент России Владимир Путин заявил накануне, что ситуация с обеспечением населения и бизнеса топливом сложная, но контролируемая. Геополитический фон для РФ складывается тоже достаточно благоприятно, так как Евросоюз опять не смог одобрить 21-й пакет санкций, при этом остается высокой вероятность, что ключевые отрасли российской промышленности он не затронет.

На нефтяной рынок влияют конфликт США и Ирана из-за Ормузского пролива, за проход судов через который Штаты собираются взимать 20%-ную пошлину, а Иран в свою очередь, выступает против того, чтобы они фактически "приватизировали" Ормуз. Так что Ближний Восток может ожидать еще одна волна эскалации конфликта, особенно если учесть угрозы йеменских хуситов перекрыть еще и Баб-эль-Мандебский пролив, что поставит под угрозу экспорт нефти из всех стран Персидского залива.

Главным негативом для российского фондового рынка в июле могут оказаться даты закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Начинающийся в конце июля сезон отчётностей российских эмитентов за II квартал и I полугодие 2026 года может в целом оказаться неоднозначным. В ходе основной сессии во вторник индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2160-2210 пунктов, а для нефти Brent актуальный диапазон цен - $83-88 за баррель, считает Мильчакова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,6% во главе с Nasdaq, давление на рынок оказала новая эскалация на Ближнем Востоке.

Трамп заявил в понедельник о возобновлении морской блокады Ирана. Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш во вторник проведет свое первое после назначения на должность выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а в среду выступит в банковском комитете Сената.

В Азии во вторник настроения улучшились (японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский ASX просел на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

Экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом выражении и достиг рекордных $412,39 млрд, сообщило Главное таможенное управление. Импорт подскочил на 36% - до $286,76 млрд.

Рост первого показателя был максимальным с начала текущего года, второго - с июня 2021 года. В обоих случаях был зафиксирован исторический максимум по объему. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 18,2%, импорта - на 24%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $85,54 за баррель (+2,7% и +9,6% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $80,4 за баррель (+2,9% и +9,4% накануне).

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.