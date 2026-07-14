Денежная база РФ в широком определении в июне выросла на 2%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2026 года увеличилась на 606,1 млрд рублей, или на 2,0%, до 30 трлн 586,1 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-июне 2026 года денежная база уменьшилась на 78,0 млрд рублей, или на 0,3%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 июля снизился до 14,7% после 16,2% на 1 июня.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июне увеличился на 426,4 млрд рублей, или на 2,1%, до 20 трлн 912,3 млрд рублей.

В январе-июне 2026 года объем наличных денег стал больше на 1 трлн 462,6 млрд рублей, или на 7,5%, с 19 трлн 449,7 млрд рублей на начало года.

Годовые темпы роста наличных на 1 июля составили 17,6% (максимум с 1 ноября 2023 года) после 16,6% на 1 июня.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июне увеличилась до 68,4% c 68,3%.

В составе денежной базы в июне объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 32,2 млрд рублей, или на 0,6%, до 5 трлн 328,1 млрд рублей, объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 147,5 млрд рублей, или на 4,1%, до 3 трлн 757,3 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.