Поиск

Денежная база РФ в широком определении в июне выросла на 2%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2026 года увеличилась на 606,1 млрд рублей, или на 2,0%, до 30 трлн 586,1 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-июне 2026 года денежная база уменьшилась на 78,0 млрд рублей, или на 0,3%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 июля снизился до 14,7% после 16,2% на 1 июня.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июне увеличился на 426,4 млрд рублей, или на 2,1%, до 20 трлн 912,3 млрд рублей.

В январе-июне 2026 года объем наличных денег стал больше на 1 трлн 462,6 млрд рублей, или на 7,5%, с 19 трлн 449,7 млрд рублей на начало года.

Годовые темпы роста наличных на 1 июля составили 17,6% (максимум с 1 ноября 2023 года) после 16,6% на 1 июня.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июне увеличилась до 68,4% c 68,3%.

В составе денежной базы в июне объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 32,2 млрд рублей, или на 0,6%, до 5 трлн 328,1 млрд рублей, объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 147,5 млрд рублей, или на 4,1%, до 3 трлн 757,3 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

Нефть Brent подорожала до $84,78 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10515 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов