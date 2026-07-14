JPMorgan во II квартале увеличил чистую прибыль на 41%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2026 года на 41%, выручку - на 28%.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $21,16 млрд против $14,99 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $7,7 с $5,24.

Показатель включает единовременный доход в размере $4,6 млрд, связанный с переоценкой принадлежащего банку пакета акций Visa после обмена бумаг. Он также учитывает доход в $1 млрд от некоторых инвестиций.

Прибыль без учета разовых факторов составила $16,9 млрд, или $6,14 на акцию.

Квартальная выручка JPMorgan увеличилась до $57,35 млрд с $44,91 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $5,59 на акцию при выручке в $51,09 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале повысился на 10% - до $25,6 млрд. Непроцентные доходы выросли на 45%, до $32,4 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по кредитам уменьшились на 12%, составив $2,5 млрд.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan во втором квартале выросла на 8% - до $20,27 млрд, чистая прибыль - на 3%, до $5,31 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) подскочила на 27%, до $24,85 млрд, чистая прибыль - на 46%, до $9,68 млрд. Доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью увеличился на 6%, до $6,1 млрд (прогноз рынка - $6,29 млрд), от операций с акциями - взлетел на 86%, до $6 млрд (прогноз рынка - $3,98 млрд).

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, зафиксировало выручку в $6,85 млрд (+19%) и чистую прибыль в $1,96 млрд (+33%). Объем активов под управлением банка вырос на 18% - до $5,1 трлн.

Выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций подскочила почти в четыре раза, до $6,05 млрд, чистая прибыль - в 2,5 раза, до $4,2 млрд. Резкий рост связан с разовым доходом.

С начала 2026 года капитализация JPMorgan выросла на 3,8%.