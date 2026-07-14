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Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цена Brent поднималась выше $87 в ходе торгов.

Президент США Дональд Трамп заявил 13 июля, что американские военные возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

В ночь на вторник Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам базы ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки.

К 14:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,78 (3,34%) до $86,08 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,62 (2,07%), до $79,76 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $87,55 за баррель, WTI - до $81,27 за баррель. Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с середины июня - до момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

Ранее стало известно, что два принадлежащих ОАЭ нефтетанкера подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива в территориальных водах Омана. В результате атаки на танкер Mombasa погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб.

"Меморандум США и Ирана не продержался и нескольких недель. Связанные с этим риски рынок пытается учесть в ценах в данный момент", - говорит аналитик ANZ Сони Кумари.

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