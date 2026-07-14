Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Норвегия ввела очередной пакет санкций против России, сообщил МИД дел королевства.

"Этот пакет соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, к которому Норвегия присоединилась политически (8 мая 2026 года). Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса", - информирует пресс-служба МИД.

Санкции вступают в силу с 14 июля.

"Этим пакетом мы вводим дополнительные меры против банков, криптосервисов, сектора СПГ, теневых флотов и участников, способствующих обходу санкций через третьи страны. Мы также следим за усилиями ЕС по ограничению российского влияния и обходу санкций. Цель - усилить экономическое давление на Россию и усложнить ее ведение и финансирование войны против Украины", - прокомментировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.