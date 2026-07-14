Поиск

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Норвегия ввела очередной пакет санкций против России, сообщил МИД дел королевства.

"Этот пакет соответствует 20-му пакету санкций Евросоюза, к которому Норвегия присоединилась политически (8 мая 2026 года). Санкции включают ряд мер и направлены на энергетический и финансовый секторы. Они также включают меры по предотвращению обхода санкций и дальнейшему ослаблению военно-промышленного комплекса", - информирует пресс-служба МИД.

Санкции вступают в силу с 14 июля.

"Этим пакетом мы вводим дополнительные меры против банков, криптосервисов, сектора СПГ, теневых флотов и участников, способствующих обходу санкций через третьи страны. Мы также следим за усилиями ЕС по ограничению российского влияния и обходу санкций. Цель - усилить экономическое давление на Россию и усложнить ее ведение и финансирование войны против Украины", - прокомментировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Евросоюз МИД Норвегия СПГ Украина Эспен Барт Эйде
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

В Токио обеспокоены заявлениями США о планах ликвидировать МУС

Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

 Премьер Болгарии объявил о выходе его страны из "коалиции желающих"

В Кремле назвали ошибочной позицию Алиева по украинскому конфликту

Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

 Пожар в лесу Фонтенбло вырос до 1,9 тысячи га

Средства ПВО Иордании перехватили несколько иранских баллистических ракет

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

КСИР заявил, что атаковал американскую базу в Бахрейне
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3113 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов