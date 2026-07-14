Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

В дальнейшем население будет сокращаться, а продолжительность жизни - увеличиваться

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сейчас население Евросоюза находится на своем максимуме, а затем последует его сокращение, говорится в докладе, подготовленном Объединенным исследовательским центром Еврокомиссии.

"Население Европы меняется, и политика Европы должна меняться вместе с ним. Мы живем дольше и здоровее, чем когда-либо прежде - это одно из наших величайших достижений. Но демографические изменения преобразуют наши общества, наши экономики и наши рынки труда, и мы должны действовать сейчас, чтобы превратить эту трансформацию в возможность. Этот доклад предоставляет данные, которые помогут государствам-членам подготовиться к будущему", - заявила член ЕК Дубравка Шуйца.

"Сегодня население ЕС составляет 450,6 млн человек, а к 2050 году, по прогнозам, сократится до порядка 445 млн, и к 2100 году - до 398,8 млн, что представляет собой общее снижение примерно на 11,7% и соответствует уровню 1970-х годов", - говорится в докладе.

В нем также отмечается, что "европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде: средняя продолжительность ожидаемой жизни при рождении достигла в 2024 году 81,5 года, что отражает прогресс в здравоохранении, уровне жизни и социальных условиях".

По прогнозу, к 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет - по сравнению с каждым пятым сегодня. Средняя продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин к 2100 году. Ребенок, родившийся в ЕС в 2023 году, может рассчитывать прожить жизнь без серьезных заболеваний до 75 с небольшим лет.

Эти тенденции, делают вывод авторы доклада, создают значительные проблемы от нехватки рабочей силы и напряженности государственных бюджетов до давления на системы здравоохранения, образования и профессиональной подготовки.

В то же время, считают они, эти изменения создают новые возможности. Примером может служить растущая экономика долголетия, которая открывает новые рынки для товаров, услуг и инноваций, разработанных специально для пожилых людей, прокладывая новые пути для экономического роста и создания рабочих мест. Это может стимулировать инновации в здравоохранении, технологиях и финансовых услугах.

В докладе отмечается, что ЕС переживает "масштабный демографический сдвиг, который меняет его рынок труда, требуя повышения уровня участия и производительности". По данным исследования, около 20% трудоспособного населения ЕС находятся вне рынка труда, гендерный разрыв в занятости составляет 10%, а 8 млн молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

В то же время занятость среди людей в возрасте 55-64 лет растет по сравнению с несколькими десятилетиями ранее. "ЕС поддерживает эти тенденции, содействуя участию женщин, помогая молодежи приобретать навыки, предоставляя пожилым работникам возможность оставаться активными, если они того желают, и повышая производительность за счет инноваций и искусственного интеллекта", - подчеркивают в Брюсселе.