Citigroup во II квартале увеличил выручку на 14%, лучше прогноза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, во втором квартале увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $5,8 млрд, или $3,15 в расчете на акцию, против $4 млрд, или $1,96 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $24,8 млрд с $21,7 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали выручку в размере $23,74 млрд и прибыль в размере $2,74 на акцию.

Чистый процентный доход банка в прошедшем квартале повысился на 13%, непроцентные доходы увеличились на 18%.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам сократился до $102 млн с $224 млн во втором квартале прошлого года.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня равнялся 12,8% против 12,7% на конец марта.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) в минувшем квартале увеличил выручку на 18% - до $6,38 млрд.

Доходы рыночного сегмента повысились на 17% и достигли $7,01 млрд. В том числе выручка от операций с акциями поднялась на 45% (до $2,3 млрд), с инструментами с фиксированной доходностью - на 7% (до $4,71 млрд).

Выручка корпоративно-инвестиционного банкинга увеличилась на 31%, составив $1,95 млрд. Доходы в сфере управления активами выросли на 13% - до $3,18 млрд. Доходы американского бизнеса по выпуску банковских карт повысились на 1%, до $4,52 млрд.

Объем выданных Citigroup кредитов на конец июня равнялся $794 млрд, увеличившись за год на 9%. При этом сумма депозитов, размещенных в банке, выросла на 10% - до $1,49 трлн.

В апреле-июне банк вернул акционерам $5 млрд в виде дивидендов и выкупа акций.