Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские разработчики и потребители искусственного интеллекта могут получить ряд налоговых и неналоговых мер поддержки. Власти обсуждают с бизнесом возможные их варианты.

Эти вопросы рассматривались в середине июня на совещании у вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, где помимо чиновников принимали участие представители Сбербанка и "Яндекса", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с его результатами.

Среди обсуждавшихся предложений – возможность применять при налогообложении прибыли повышающие коэффициенты к затратам на разработку и применение ИИ, в том числе на покупку необходимого оборудования, а также возможность использовать специальный коэффициент к норме амортизации основных средств, вовлеченных в разработку и применение ИИ.

Для юрлиц, входящих в группы владельцев национальных моделей ИИ с собственным центром обработки данных, за исключением банков, было предложено ввести аналог ИТ-льгот – нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов. Для ИТ-компаний сейчас действует сниженная ставка налога на прибыль в 5%, пониженный тариф страховых взносов – 15% в пределах единой предельной базы и 7% – с превышения, также разработчики ПО освобождены от уплаты НДС, если их продукты внесены в госреестр отечественного софта.

Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС (с вычетом входящего налога) в отношении услуг, приобретаемых для разработки и применения ИИ, и услуг удаленного доступа к платформам, обеспечивающим решение задач в области ИИ; освобождение от уплаты налога на имущество объектов, входящих в состав центров обработки данных, и распространение ИТ-льгот на компании, внедряющие ИИ.

Сберу и "Яндексу" было рекомендовано представить в аппарат правительства, Минцифры и АНО "Цифровая экономика" предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Минцифры должно совместно с АНО "Цифровая экономика" подготовить и согласовать с Минфином, Минэкономразвития и ФНС предложения по дифференцируемым налоговым мерам поддержки при применении упрощенной системы налогообложения и налога на прибыль, предусматривающие уменьшение исчисленных налогов при внедрении российских ИИ сервисов, сформировать предложения по мерам поддержки отечественных разработчиков ИИ-моделей и по критериям определения ИИ-решений, входящих в реестр программного обеспечения, на которые будут распространяться налоговые меры поддержки.

Кроме того, Минцифры и "Цифровая экономика" должны были собрать от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций предложения по мерам поддержки неналогового характера.

Срок исполнения поручений был установлен на 6 июля.

Тема поддержки российских разработчиков AI-моделей вошла в перечень поручений президента по итогам ноябрьской конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", традиционно прошедшей с участием главы государства. В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить при участии ЦБ, Сбера, "Яндекса" и других заинтересованных организаций предложения по формированию комплекса российских технологических решений (включая фундаментальные модели генеративного ИИ и электронную компонентную базу), необходимых для развития технологий ИИ, определив объем и источники финансирования - в том числе с применением мер государственной поддержки.

В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным, он определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с ИИ, предусматривает полномочия президента, правительства, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и ЦБ в сфере применения ИИ.

Как заявляли ранее в аппарате Григоренко, закон обеспечивает условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ. В частности, документ закрепляет право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер поддержки.