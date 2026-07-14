Минфин 15 июля проведет аукцион по размещению ОФЗ 29028, предложив флоатер впервые с ноября-2025

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 15 июля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29028 в объеме остатков, доступных для размещения.

Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года имеют 56 квартальных купонных периодов, дата выплаты 3-го купонного дохода - 22 июля 2026 года. Для этих бумаг предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней окончанию соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого периода. Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте Минфина. При этом, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, то в новом формате - с учетом капитализации в этот период.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", Министерство финансов выставило на аукцион выпуск ОФЗ с переменным купоном, так называемый флоатер, впервые с 12 ноября прошлого года. Именно в этот день Минфин продал бумаги данного выпуска (серии 29028) на сумму 876,193 млрд рублей по номиналу при спросе 1,866 трлн рублей. Таким образом, объем остатков, доступных для размещения, на данный момент составляет 123,807 млрд рублей (общий номинальный объем выпуск - 1 трлн рублей).

По мнению аналитиков, решение о том, чтобы выйти на первичный рынок с облигациями с плавающей ставкой, а не с ОФЗ-ПД, связано с желанием ведомства снизить негативное влияние аукционов на котировки бумаг с фиксированной доходностью на вторичном рынке. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить 24 июня и 8 июля аукционы по размещению ОФЗ. При этом состоявшийся 1 июля единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо. Объем размещения ОФЗ на данном аукционе составил всего 10,365 млрд рублей по номиналу, а объем привлечения - 9,126 млрд рублей.

Резкое ухудшение рыночной конъюнктуры во всех секторах российского финансового рынка произошло после состоявшегося 19 июня заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как большинство аналитиков и экономистов прогнозировало ее снижение на 50 базисных пунктов. Регулятор считает, что бюджетная политика на среднесрочном горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее, что может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем предполагал апрельский прогноз.

"Проинфляционные риски на будущее заметно выросли, бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне.

Негативная реакция инвесторов на замедление скорости снижения ключевой ставки до 25 базисных пунктов была вызвана возросшими опасениями возможной приостановки смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие месяцы из-за целого ряда негативных факторов, в том числе риска проинфляционного увеличения расходов бюджета, усложнившейся ситуацией на рынке топлива и ростом геополитической напряженности в целом.