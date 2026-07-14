ЦБ обратил внимание на риски для инвесторов в практиках геймификации на рынке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций о практиках геймификации в мобильных приложениях участников финансового рынка и предложил обсудить возможные меры регулирования этой сферы для защиты розничных инвесторов.

Как отмечается в докладе "О геймификации, наджинге и иных практиках вовлечения потребителей на рынке инвестиционных услуг", регулятор не считает геймификацию однозначно позитивным или заведомо негативным явлением. Игровые механики, по мнению ЦБ, могут помогать быстрее осваивать сложные продукты и формировать полезные привычки, но иногда игры и игровые элементы включают практики, не отвечающие интересам потребителя. Их регулятор называет "темными паттернами".

Банк России фиксирует рост использования таких способов вовлечения граждан в инвестиции в дистанционных каналах и получает жалобы, говорится в докладе.

Среди видов геймификации, которые профучастники используют для вовлечения в инвестиционную деятельность, ЦБ выделяет турниры, игры в мобильных приложениях, маркетинговые акции, розыгрыши. Такие практики, по мнению Банка России, могут нести риски для инвесторов, в том числе подталкивать к покупке активов, которые не соответствуют их риск-аппетиту, приводить к формированию несерьезного отношения к инвестиционной деятельности.

Регулятор предлагает закрепить критерии геймификации, ограничить практики с повышенными рисками, оценить целесообразность введения регулирования для уведомлений (push-сообщений, смс-сообщений и рассылок по электронной почте), которые могут подталкивать инвесторов к совершению сделок с конкретными инструментами и восприниматься в качестве рекомендации, а также определить меры ответственности за использование недобросовестных приемов.

Замечания и предложения к докладу ЦБ собирает до 31 августа.