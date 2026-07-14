Поиск

ЦБ обратил внимание на риски для инвесторов в практиках геймификации на рынке

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций о практиках геймификации в мобильных приложениях участников финансового рынка и предложил обсудить возможные меры регулирования этой сферы для защиты розничных инвесторов.

Как отмечается в докладе "О геймификации, наджинге и иных практиках вовлечения потребителей на рынке инвестиционных услуг", регулятор не считает геймификацию однозначно позитивным или заведомо негативным явлением. Игровые механики, по мнению ЦБ, могут помогать быстрее осваивать сложные продукты и формировать полезные привычки, но иногда игры и игровые элементы включают практики, не отвечающие интересам потребителя. Их регулятор называет "темными паттернами".

Банк России фиксирует рост использования таких способов вовлечения граждан в инвестиции в дистанционных каналах и получает жалобы, говорится в докладе.

Среди видов геймификации, которые профучастники используют для вовлечения в инвестиционную деятельность, ЦБ выделяет турниры, игры в мобильных приложениях, маркетинговые акции, розыгрыши. Такие практики, по мнению Банка России, могут нести риски для инвесторов, в том числе подталкивать к покупке активов, которые не соответствуют их риск-аппетиту, приводить к формированию несерьезного отношения к инвестиционной деятельности.

Регулятор предлагает закрепить критерии геймификации, ограничить практики с повышенными рисками, оценить целесообразность введения регулирования для уведомлений (push-сообщений, смс-сообщений и рассылок по электронной почте), которые могут подталкивать инвесторов к совершению сделок с конкретными инструментами и восприниматься в качестве рекомендации, а также определить меры ответственности за использование недобросовестных приемов.

Замечания и предложения к докладу ЦБ собирает до 31 августа.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

 Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

 Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%

Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

 Банк России "не закроет глаза" на топливные цены и инфляционные ожидания

Нефть Brent подорожала до $84,78 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,6% вслед за нефтью
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов