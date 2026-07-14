Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров американской Berkshire Hathaway 95-летний Уоррен Баффет планирует в течение примерно восьми лет пожертвовать оставшиеся у него акции инвесткомпании четырем благотворительным фондам.

Эти бумаги перейдут Susan Thompson Buffett Foundation, названному в честь его жены, а также фондам его детей Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и Novo Foundation, говорится в пресс-релизе Berkshire.

В рамках ежегодных пожертвований Баффет 14 июля конвертирует 8 тысяч акций компании класса "A" в 12 млн бумаг класса "B", которые будут переданы этим фондам. Susan Thompson Buffett Foundation получит 9 млн акций, а оставшиеся 3 млн будут разделены поровну между фондами детей.

После этого у легендарного инвестора останутся 188,29 тысячи акций класса "A" и чуть более 1,16 тысячи акций класса "B".

"Моя цель - произвести отчуждение всех своих акций Berkshire в течение примерно восьми лет, - прокомментировал сам Баффет. - Как я объяснял в прошлом году, мои дети, к сожалению, становятся старше. Я очень надеюсь, что они втроем смогут произвести отчуждение моих акций к 31 декабря 2034 года".

"Конечно, смерть непредсказуема, но оставшиеся у меня акции так или иначе будут пожертвованы этим четырем фондам к 31 декабря 2034 года, - отметил инвестор. - Цель - ежегодно наращивать пожертвования в каждый из трех фондов, управляемых моими детьми, и несколько активнее увеличивать ежегодные пожертвования в Susan Thompson Buffett Foundation".

Баффет с 2006 года ежегодно жертвует крупные суммы на благотворительность в виде акций Berkshire. Долгие годы крупнейшим их получателем был Gates Foundation, основанный Биллом Гейтсом и его теперь уже бывшей женой Мелиндой. Всего этот фонд получил акции Berkshire на сумму более $47 млрд, однако в этом году Баффет не включил его в число получателей. The Wall Street Journal сообщала, что инвестор ждет итогов проверки связей Гейтса со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

В 2006 году Баффет "безотзывно" обещал до конца жизни каждый год жертвовать акции Berkshire фонду Билла и Мелинды Гейтс при условии, что хотя бы один из них будет активно участвовать в деятельности их благотворительной организации.

Акции Berkshire класса "A" почти не меняются в цене в ходе торгов во вторник и торгуются примерно по $744,59 тыс. за штуку. Бумаги класса "B" дешевеют на 0,1% - до $496,51 за штуку.