Петербургская биржа внедрит механизм поставки бензина только конечным потребителям

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Петербургская биржа внедряет механизм поставки бензина только конечным потребителям, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Как отметил представитель биржи, для обеспечения недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам вводятся дополнительные требования к приобретению и поставкам автомобильного бензина.

"С 21 июля покупать на бирже бензин можно только для собственного потребления или для третьих лиц (конечных потребителей). Для третьих лиц бензин могут приобретать только участники торгов категории: член биржи, член секции "Нефтепродукты". Биржа включает их в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счёт других лиц (список размещен на сайте биржи в разделе Нефтепродукты)", - пояснили в пресс-службе.

По сделке на условии поставки "франко-вагон станция отправления ОТП" теперь необходимо будет указывать, что грузополучателем или субгрузополучателем бензина является конечный потребитель и давать соответствующее заверение о потреблении бензина автомобильного конечными потребителями.

Нарушение данного механизма будет рассматриваться как нарушение правил организованных торгов и может повлечь меры воздействия вплоть до приостановления или прекращения допуска к участию в торгах.

"Данные меры направлены на повышение прозрачности цепочек поставок и обеспечение приоритетного доступа к биржевым нефтепродуктам для конечных потребителей", - отметили на бирже.

Петербургская биржа так характеризует конечного потребителя: к ним относятся "лица, приобретающие нефтепродукты для собственного потребления, либо обладающие необходимыми производственными мощностями для переработки закупаемой продукции или использующие нефтепродукты для переработки в соответствии с давальческими, процессинговыми и иными договорами с целью производства новых видов продукции, либо приобретающие нефтепродукты для последующей реализации через инфраструктуру принадлежащих им сетей автозаправочных, автомобильных газонаполнительных станций, автозаправочных комплексов или прочих сбытовых активов".

Ранее вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что в рамках действий по поддержанию стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов приняты меры с тем, чтобы биржевые объемы топлива напрямую уходили конечным потребителям и из цепочки были исключены перекупщики.

Также в качестве меры по поддержанию топливного рынка были снижены нормативы биржевых продаж: с 15% до 10% - по бензину и с 16% до 10% - по ДТ. Кроме того, на все виды нефтепродуктов на Петербургской бирже ограничен шаг роста цены, в частности, по бензинам и дизельному топливу он составляет 0,01%.

Как сообщалось, в РФ в 2026 году традиционный всплеск потребления топлива в связи с сезоном отпусков наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи топлива на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Вице-премьер Новак называл непростой ситуацию на топливном рынке. Правительство и нефтяные компании, по его словам, принимают меры для стабилизации.

Так, увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива, нефтяники активнее работают с частными АЗС по прямым договорам. В приоритетном порядке утверждены сезонные графики поставок топлива для сельхозпроизводителей, под контролем обеспечение северного завоза. С июля РФ начинает импортировать топливо, для этого с РЖД отработана возможность скидок для импорта.

В апреле правительство ввело эмбарго на экспорт бензина, которое действует до конца июля. С 8 июля введен запрет на экспорт дизтоплива из РФ, он также будет работать до конца этого месяца. С 1 июня до 30 ноября действует вето на вывоз авиакеросина из страны.