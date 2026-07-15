Рынки акций Европы закрылись в плюсе во вторник на данных об инфляции в США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник, развернувшись в плюс на фоне замедления инфляции в США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,17% - до 642,10 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,30%, германский DAX - 0,13%, французский CAC 40 - 0,03%, итальянский FTSE MIB - 0,10%, испанский IBEX 35 - 0,11%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда страны. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более умеренного ослабления инфляции, до 3,8%.

В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года.

Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Акции германской Delivery Hero подскочили на 5,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что американская Uber находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении этого сервиса доставки еды. Позднее Delivery Hero подтвердила эту информацию.

Ирландский дистрибьютор электроэнергии DCC Plc сократил капитализацию на 0,6% в Лондоне. Совет директоров компании близок к заключению сделки о ее продаже KKR и Energy Capital Partners за 5,7 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд), сообщило американское агентство со ссылкой на источники. Два крупных акционера DCC ранее назвали эту сумму слишком низкой.

Бумаги фармкомпании AstraZeneca потеряли в цене 2% после новостей о том, что она заплатит порядка $1,5 млрд за глобальные права на препарат для лечения рака легких Zegfrovy китайской Dizal Pharmaceutical.

Акции ведущего британского ритейлера швейцарских часов Watches of Switzerland завершили сессию на уровне предыдущего закрытия, хотя компания отчиталась о росте годовой выручки на 13% - до 1,83 млрд фунтов.

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA сократила капитализацию на 2,4% из-за слабой квартальной отчетности.

Котировки акций Ericsson упали на 12,6%. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования во втором квартале получил чистую прибыль и выручку ниже среднего прогноза аналитиков, а также предупредил о росте стоимости компонентов.

Цена бумаг Evotec рухнула на 24,1%. Германский разработчик лекарств ухудшил прогноз на 2026 год, сославшись на задержки в реализации крупных стратегических партнерств. Теперь ожидается, что они начнут действовать со следующего года.

В то же время цена акций BP Plc выросла на 2,3%. Британская компания сообщила, что результат ее нефтетрейдингового бизнеса во втором квартале "немного превысил" показатель первого квартала. Объем добычи в апреле-июне составил 2,17-2,22 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что немного ниже уровня первого квартала (2,339 млн бнэ/с), по предварительным данным.

Бумаги других представителей отрасли подорожали вслед за подъемом нефтяных котировок, в том числе Shell - на 1,2%, TotalEnergies - на 1,1%, Equinor - на 1,5%.