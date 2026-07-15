Поиск

"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем управляющей компании ЮГК

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Собственником 100% уставного капитала ООО "Управляющая компания "ЮГК" (УК ЮГК, управляющая компания ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ЮГК) стало АО "БТС-Мост Холдинг", подконтрольное Руслану Байсарову. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 14 июля.

Ранее - с 15 июля 2025 года - владельцем УК ЮГК была РФ в лице Росимущества.

УК ЮГК, помимо ПАО "ЮГК", управляет АО "Коммунаровский рудник", ООО "АС "Прииск Дражный", ООО "Бизнес-Актив", ООО "Хоум", ООО "Уралтранскомплект".

Как сообщалось, в середине июня "БТС-Мост Холдинг" победил в аукционе по продаже 67,2% "Южуралзолота", 100% УК ЮГК и ряда связанных активов, предложив цену в 93,2 млрд рублей. 7 июля новый инвестор объявил, что принял решение о смене наименования ПАО "ЮГК" на группа компаний "БТС-Золото". Главой группы был назначен Олег Ширяев, бывший глава "ЕвроХима".

Доля в ЮГК и ряд связанных с ним активов перешли государству в июле прошлого года по решению суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об их изъятии у бизнесмена Константина Струкова из-за коррупционного происхождения бизнеса.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России.

Согласно отчетности АО "БТС-Мост Холдинг", по состоянию на конец 2025 года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.

Руслан Байсаров ЕвроХим БТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $85,53 за баррель

Индексы США завершили торги ростом во вторник

 Индексы США завершили торги ростом во вторник

Петербургская биржа внедрит механизм поставки бензина только конечным потребителям

Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

 Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

Норвегия ввела новые антироссийские санкции

Котировки Brent поднимались выше $87 за баррель

Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

 Путин заявил, что снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономики

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" на фоне ограничений полетов в июне снизился на 4,3%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10525 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3139 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов