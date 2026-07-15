"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем управляющей компании ЮГК

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Собственником 100% уставного капитала ООО "Управляющая компания "ЮГК" (УК ЮГК, управляющая компания ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", ЮГК) стало АО "БТС-Мост Холдинг", подконтрольное Руслану Байсарову. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 14 июля.

Ранее - с 15 июля 2025 года - владельцем УК ЮГК была РФ в лице Росимущества.

УК ЮГК, помимо ПАО "ЮГК", управляет АО "Коммунаровский рудник", ООО "АС "Прииск Дражный", ООО "Бизнес-Актив", ООО "Хоум", ООО "Уралтранскомплект".

Как сообщалось, в середине июня "БТС-Мост Холдинг" победил в аукционе по продаже 67,2% "Южуралзолота", 100% УК ЮГК и ряда связанных активов, предложив цену в 93,2 млрд рублей. 7 июля новый инвестор объявил, что принял решение о смене наименования ПАО "ЮГК" на группа компаний "БТС-Золото". Главой группы был назначен Олег Ширяев, бывший глава "ЕвроХима".

Доля в ЮГК и ряд связанных с ним активов перешли государству в июле прошлого года по решению суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об их изъятии у бизнесмена Константина Струкова из-за коррупционного происхождения бизнеса.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России.

Согласно отчетности АО "БТС-Мост Холдинг", по состоянию на конец 2025 года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.