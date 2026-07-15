Рост ВВП Китая во II квартале замедлился до минимальных с конца 2022 года 4,3%
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ВВП Китая во втором квартале 2026 года увеличился на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2022 года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 5%.
Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП на 4,5%.
Рост ВВП КНР в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев составил 0,9% (на уровне прогноза) против 1,3% в первом квартале.
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