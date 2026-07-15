Повышение промпроизводства в КНР в июне ускорилось, розничные продажи вернулись к росту

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Китае в июне увеличился на 5,3% в годовом выражении - максимально с марта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Рост ускорился по сравнению с 4,5% в мае.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 4,6%.

Производство в перерабатывающей промышленности в июне увеличилось на 6%. В том числе выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования повысился на 15,7%, электротехнического оборудования - на 7%, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания - на 3,1%. В автомобильной промышленности рост составил 8,7%, в текстильной - 3,4%, в нефтегазовой - 1%. В химической промышленности отмечено снижение на 0,1%.

В горнодобывающей отрасли зафиксирован спад на 2,2%, в коммунальном секторе - рост на 7,4%.

Промпроизводство в КНР в июне увеличилось на 0,76% относительно мая. В первом полугодии рост составил 5,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце выросли на 1% в годовом выражении после падения на 0,6% в мае. Эксперты в среднем ожидали снижения розничных продаж в июне на 0,1%.

Реализация коммуникационного оборудования подскочила на 16,5%, косметики - на 12,6%, табачных изделий и алкоголя - на 12,1%, продуктов питания - на 7,9%. Продажи автомобилей упали на 16,1%, товаров для дома - на 8,7%, строительных материалов - на 10,5%, мебели - на 6,6%, нефтепродуктов - на 5,1%.

Розничные продажи без учета автомобилей увеличились на 3%.

В помесячном выражении розничные продажи в Китае в июне повысились на 0,4% (-0,2% в мае). В январе-июне они выросли на 1,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Инвестиции в основные активы в КНР за шесть месяцев сократились на 5,7% относительно того же периода 2025 года. Ожидалось снижение на 4,9%.

Инвестиции в недвижимость упали на 18%, в инфраструктуру - уменьшились на 2,4%, в обрабатывающую промышленность - на 1,2%.

Безработица в Китае в июне снизилась до 5% с 5,1% месяцем ранее, эксперты не ожидали изменения показателя.

Цены на новостройки в 70 крупнейших городах КНР в прошлом месяце опустились на 3,3% в годовом выражении.