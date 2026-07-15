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Рубль утром немного опускается в паре с юанем, даже несмотря на укрепление нефти

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опускается даже на фоне укрепления нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5215 руб. (+4,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс рубля, скорее всего, составит 80 руб./$1 и 90 руб./EUR1 к концу лета, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале "БКС Экспресс".

"Заминка на спуске рубля быстро прервана, курсы инвалют за сутки прибавили более процента и приблизились к пикам июля: доллар ЦБ по 77,5 руб., евро над 88,5 руб., а биржевой юань вблизи расчетных 11,5 руб., констатирует эксперт.

"Недельный скачок нефти на фоне ближневосточной эскалации не помог рублю, поскольку экспортеры продают мало валюты по низким ценам начала лета - эффект временного лага между отгрузкой и оплатой, а сальдо покупок валюты Минфином и ЦБ положительное, - отмечает Зельцер. - Более того, европейская геополитическая риск-премия в курсах российских финансовых инструментов вновь расширилась".

Аналитик уточняет ориентиры для рубля, который к концу лета, по его оценке, может составить 80 руб./$1, 90 руб./EUR1 и 11,5-12 руб./юань.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI - с 15 июня. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени торгуются по $85,91 за баррель, что на 1,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,16%, до $80,25 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.

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