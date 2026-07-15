Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,4% в начале основных торгов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду снижается на фоне геополитических рисков и забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent торгуется у $85,8 за баррель) после ее ралли с начала недели из-за напряженности на Ближнем Востоке, также игроки предпочитают сокращать позиции из-за опасений паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи просел до 2140,15 пункта (-1,4%), индекс РТС – до 870,13 пункта (-1,4%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "АЛРОСА" (-4,4%), "Татнефти" (-3,4%), "ВК" (-3,4%), "Полюса" (-2,9%), "Роснефти" (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 июля, составляет 77,4912 руб. (+86,99 копейки).

Подешевели также акции "МТС" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), АФК "Система" (-2,1%), "Мосэнерго" (-2,1%), "Эн+ груп" (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "НЛМК" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "Хэдхантера" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,3%), "ИКС 5" (-1,3%), "Северстали" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,8% "префы"), "ФосАгро" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Русала" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (+3,3%), МКПАО "ЦИАН" (+2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент. "Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Ирака Али аз-Зейди.

Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщило CBS News. Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что по ряду причин пока неясно, удастся ли принять такой закон, несмотря на то, что его поддерживают как республиканцы, так и многие демократы.

Мировые фондовые рынки

В Азии в среду наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 6,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,7%).

ВВП Китая во II квартале 2026 года увеличился на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с IV квартала 2022 года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 5%. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП на 4,5%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС США, вероятность ее повышения в июле в настоящее время оценивается рынком в 16,6% против 40% до публикации статистики по инфляции.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены замедлили рост, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $85,84 за баррель (+1,3% и +1,7% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI – $80,19 за баррель (+1,1% и +1,5% накануне).

Котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI – с 15 июня после заявлений президента США Трампа о возобновлении морской блокады Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 (по Москве) вторника.

В ночь на среду Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал IRIB.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 (по Москве).