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Чемезов посетовал на сложности с инвестпроектами на фоне падения годовой чистой прибыли "Ростеха" на 42%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Ростеха" за 2025 год снизилась на 42%, что осложняет запуск инвестпроектов, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то что выручка растет - в 2025 году она выросла на 25%. Чистая прибыль при этом снизилась на 42% и составила всего 76,4 млрд руб. То есть, денег своих у нас, к сожалению, не так много, для того чтобы запускать свои какие-то инвестиционные проекты", - сказал Чемезов.

Год назад глава "Ростеха" докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что по итогам 2024 года выручка госкорпорации составила 3,6 трлн руб. (+27% к 2023 г.), чистая прибыль составила 131,5 млрд руб. (рост в 2,2 раза соответственно). Исходя из этих данных, общая выручка "Ростеха" за прошлый год при условии роста на четверть составила примерно 4,5 трлн руб.

Чемезов в ходе доклада Мишустину отметил, что выручка госкорпорации - в частности, и от гражданской продукции - традиционно растет и, как ожидается, в этом году увеличится на 20%.

"Как правило, все контракты, которые мы подписываем - это и гособоронзаказ, и гражданские контракты - завершаются во втором полугодии. Поэтому основная часть выручки придется, конечно, на второе полугодие", - добавил глава "Ростеха".

По его словам, средняя зарплата в госкорпорации растет и сейчас составляет 130 тыс. руб.

"В то же время у нас увеличилась и выработка на одного рабочего. Она каждый год растет - в 2025 году рост к 2024 году составил 20%. Планируем , что в этом году она вырастет примерно на 11% и достигнет 6,9 млн рублей", - сказал Чемезов.

"Ростех" объединяет более 800 предприятий в 60 регионах РФ, включая машино-, и станкостроительные, радиоэлектронные, информационо-технологические, фармацевтические и другие. По данным сайта госкорпорации, ее предприятия обеспечивают примерно половину российского гособоронзаказа. Госкорпорация стремится наращивать и долю гражданской выручки – ее целевая доля в общем обороте установлена на уровне 50%.

Ростех Сергей Чемезов
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