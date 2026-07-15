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Первым получателем новых индустриальных двигателей НК-36СТ-32 будет "НОВАТЭК"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Первым получателем новых индустриальных двигателей уровня мощности 32 МВт НК-36СТ-32 будет "НОВАТЭК", сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Наша "Объединенная двигателестроительная корпорация" делает большое количество всевозможных двигателей и турбин для ТЭК: в линейке двигатели мощностью от 2,5 МВт до 115 Мвт. На базе наших двигателей создаются агрегаты для перекачки газа. На самарском заводе (ПАО "ОДК-Кузнецов" - ИФ) производится новый двигатель НК-36 мощность 32 МВт - высокий КПД - 38%, он более экономичен и надежен. Мы должны сдать первые газоперекачивающие агрегаты "НОВАТЭКу". "Газпром" также планирует их использовать - на проекте "Сила Сибири 2", - сообщил он.

Чемезов добавил, что на базе нового двигателя уфимского производства АЛ-41 мощностью 25 МВт также создаются ГПА.

Дополнительно глава "Ростеха" отметил в планах специалистов корпорации создание компактных мобильных энергетических решений, микротурбин, мощностью от 200 кВт и до полутора мегаватт: "Я думаю, что они будут пользоваться спросом для удаленных, труднодоступных районов, где небольшие поселки и не требуется больших мощных электростанций, а достаточно таких небольших энергетических установок".

НК-36СТ-32 - первая отечественная разработка мощностью 32 МВт для транспортировки газа по магистральным трубопроводам (турбину на 32 МВт выпускает "Невский завод" группы "Газпром энергохолдинг индустриальные активы", однако это локализация на российском производстве зарубежной разработки).

Двигатель предназначен для новых газоперекачивающих агрегатов и приводов компрессоров сжижения газа. НК-36СТ-32 может эксплуатироваться как на строящихся газоперекачивающих станциях, так и в рамках импортозамещения или ремоторизации на действующих точках.

НОВАТЭК Сергей Чемезов Ростех
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